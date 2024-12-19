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Город В Петербурге и Ленобласти ограничат движение на двух трассах с 24 по 26 декабря. Показываем, где запланированы перекрытия

В Петербурге и Ленобласти ограничат движение на двух трассах с 24 по 26 декабря. Показываем, где запланированы перекрытия

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1 комментарий

В Петербурге и Ленобласти ограничат движение автомобилей на участках КАД и трассы «Сортавала» с 24 по 26 декабря. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, грузовикам будет запрещено проезжать по КАД с 18-го по 94-й километр (от Выборгского до Ропшинского шоссе), а также по «Сортавале» с нулевого по 54-й километр. Кроме того, на этих участках ожидаются временные или полные перекрытия для всех автомобилей. 

«Для регулирования движения будут привлечены патрульные экипажи Госавтоинспекции. Информация об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», — сообщает пресс-служба учреждения. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в ночь с 19 декабря по 20 декабря будет ограничен проезд по основному ходу ЗСД в южном направлении от развязки с набережной Екатерингофки до Благодатной улицы. 

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Комментарии
1
Гость
40 минут
А чего бы сразу не написать, что участники саммита СНГ захотели то ли с горки прокатиться, то ли по треку погонять в Игоре.
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