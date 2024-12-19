В Петербурге и Ленобласти ограничат движение на двух трассах с 24 по 26 декабря. Показываем, где запланированы перекрытия

В Петербурге и Ленобласти ограничат движение автомобилей на участках КАД и трассы «Сортавала» с 24 по 26 декабря. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, грузовикам будет запрещено проезжать по КАД с 18-го по 94-й километр (от Выборгского до Ропшинского шоссе), а также по «Сортавале» с нулевого по 54-й километр. Кроме того, на этих участках ожидаются временные или полные перекрытия для всех автомобилей.

«Для регулирования движения будут привлечены патрульные экипажи Госавтоинспекции. Информация об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», — сообщает пресс-служба учреждения.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в ночь с 19 декабря по 20 декабря будет ограничен проезд по основному ходу ЗСД в южном направлении от развязки с набережной Екатерингофки до Благодатной улицы.