На Южном участке ЗСД две ночи подряд будут ограничивать движение

Строительство Витебской развязки внесет коррективы в схему движения транспорта на Западном скоростном диаметре Петербурга. Ближайшие две ночи будут ограничивать проезд по Южному участку магистрали.

С 23:00 18 декабря до 6:00 19 декабря будет ограничено движение по основному ходу ЗСД в северном направлении в районе развязки с Благодатной улицей, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы». Объехать участок можно будет, съехав на Благодатную, затем развернувшись и направившись до съезда с Благодатной в сторону северной части КАД.

Следующей ночью, с 23:00 19 декабря до 6 часов утра 20 декабря ограничат проезд по основному ходу ЗСД в южном направлении от развязки с набережной Екатерингофки до Благодатной улицы. Чтобы его объехать, придется съехать на набережную Екатерингофки и проследовать до соседнего въезда с Благодатной в сторону южной развязки с КАД.