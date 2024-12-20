«Они этого достойны». Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы, предусмотренные для Героев Труда

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить женщин, имеющих звание «Мать-героиня», льготами, которые предусмотрены для Героев Труда РФ. Об этом глава государства сказал 20 декабря во время заседания Госсовета по итогам Года семьи. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость», — подчеркнул Путин. Он сказал, что те, кто имеют звание «Мать-героиня», «безусловно, этого достойны».

Президент России отметил, что воспитать троих-четверых детей — «это огромный труд».