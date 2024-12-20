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Власть «Они этого достойны». Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы, предусмотренные для Героев Труда

«Они этого достойны». Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы, предусмотренные для Героев Труда

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8 комментариев

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить женщин, имеющих звание «Мать-героиня», льготами, которые предусмотрены для Героев Труда РФ. Об этом глава государства сказал 20 декабря во время заседания Госсовета по итогам Года семьи. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость», — подчеркнул Путин. Он сказал, что те, кто имеют звание «Мать-героиня», «безусловно, этого достойны».

Президент России отметил, что воспитать троих-четверых детей — «это огромный труд».

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Комментарии
8
В д. Гадюкино - дожди.
33 минуты
Пару раз видел этих "героинь" в халате, в тапках и с выводком.
забыл все
19 минут
срочно наградить званием Замиру Джабраилову))
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