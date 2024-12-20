Массированной атаке БПЛА подвергся Краснодарский край

Ночные атаки беспилотников 20 декабря отражали на юге России и в приграничных регионах. Всего, как сообщает Министерство обороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА самолетного типа.

Больше всего беспилотников (16) сбито над Краснодарским краем, 14 — над акваторией Черного моря, пять над Брянской областью и один над Белгородской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем канале написал о двух сбитых БПЛА. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет. Краснодарский и белгородский губернаторы о последствиях атак пока не сообщали.