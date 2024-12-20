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Происшествия Массированной атаке БПЛА подвергся Краснодарский край

Массированной атаке БПЛА подвергся Краснодарский край

2 839
2 комментария

Ночные атаки беспилотников 20 декабря отражали на юге России и в приграничных регионах. Всего, как сообщает Министерство обороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА самолетного типа.

Больше всего беспилотников (16) сбито над Краснодарским краем, 14 — над акваторией Черного моря, пять над Брянской областью и один над Белгородской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем канале написал о двух сбитых БПЛА. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет. Краснодарский и белгородский губернаторы о последствиях атак пока не сообщали.

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Комментарии
2
Гость
47 минут
Дорогие невеличики, я вас всех поздравляю с дожитием до утра. И пусть заветное величие пока подернуто туманной пеленой, словно это хмурое утро, помните, что оно неумолимо грядет, сияющее, как вечный геополярный день, излучающее всю гамму, а также бету и, вероятно, даже альфу. Бум!
Гость
1 час
СВО навсегда.
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