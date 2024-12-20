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Город Зона гололёдов протянулась узкой полосой, захватив Петербург

Зона гололёдов протянулась узкой полосой, захватив Петербург

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1 комментарий

Ночью 20 декабря на территории европейской России наблюдалась зона гололёдных явлений (гололёдов и ледяных дождей), связанная с тёплым атмосферным фронтом. Она вытянулась узкой полосой от северных районов Карелии до Ростовской области, захватив Петербург и некоторые районы Ленинградской области. Об этом сообщает в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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«Будьте внимательны и осторожны — на дорогах и тротуарах скользко!» — подчеркивает метеоролог.

В Москве гололёды зафиксировали метеостанции МГУ, а также аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. Толщина гололёдных отложений составила от 1 до 3 мм.

В течение сегодняшнего дня атмосферный фронт, а вместе с ним и зона переохлажденных осадков, продолжит смещаться к востоку и дойдёт до берегов Волги.

Гололёд в Петербурге вечером 19 декабря

Источник:
Источник:

В Петербурге, напомним, гололед наблюдался вчера. Это корка льда, покрывающая деревья, машины, ограды и другие поверхности, — в отличие от гололедицы, которая образуется только на дорогах. Несколько часов в городе действовал «желтый» уровень опасности в связи с гололедом и ледяным дождем.

«В начале четверга переохлаждённые осадки накрыли весь крайний запад региона. Они отмечались в Ленинградской, Псковской, Смоленской областях. В Санкт-Петербурге капли дождя замерзали прямо на одежде», — рассказывает центр «ФОБОС».

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Комментарии
1
Не люблю местного модератора
30 минут
СПБ гололед захватил навсегда после наступления бегловщины.
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