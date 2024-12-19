СКА обыграл «Торпедо». На двоих команды забили десять шайб

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча проходила 19 декабря в Петербурге на «СКА Арене». Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:4 (1:3, 3:1, 2:0).

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Голы за СКА забили Михаил Григоренко (20-я минута — в большинстве), Марат Хайруллин (21-я), Тони Дианджело (24-я), Михаил Воробьев (32-я), Иван Демидов (52-я) и Василий Глотов (60-я — в пустые ворота). У нижегородцев отличились Владислав Фирстов (4-я минута), Вячеслав Войнов (6-я — в большинстве), Игорь Ларионов (20-я — в меньшинстве) и Василий Атанасов (27-я).

Эта победа стала для СКА первой после возвращения на «СКА Арену». После 35 матчей петербургский клуб занимает пятое место в Западной конференции (44 очка, 20 побед, 15 поражений).

Следующий матч армейцы проведут 21 декабря также в Петербурге против «Адмирала» из Владивостока.