Решила, что с другими будет лучше, и сама позвонила в «112». Что рассказала мать, оставившая младенца в ТРК

Резонансная история произошла в Петербурге накануне — в торговом центре на Тепловозной улице была найдена коляска с младенцем. Рядом с ним находилась записка, в которой говорилось, что мать не вернется и нужно позаботиться о ребенке. 19 декабря «Фонтанке» стало известно, почему мама малыша так поступила.

Правоохранителям 35-летняя женщина рассказала, что после первой беременности семь лет назад начала испытывать эмоциональные трудности и даже посещала соответствующего специалиста. В ноябре этого года у нее родился второй ребенок. Мать посещали мысли, что в воспитании она что-то делает не так, и тогда 18 декабря она решила оставить младшего в торговом центре, потому что ей показалось, что с другими людьми ему будет лучше.

Около полудня петербурженка привезла его в ТРК «Порт Находка» и оставила на третьем этаже, а затем сама позвонила в службу «112» и под выдуманным именем сообщила об оставленном младенце. Малыш находился в автокресле возле туалета, там же была записка: «Мама не вернется, позаботьтесь о нем». Женщина не уехала далеко, а смотрела, чтобы скорая забрала ребенка.

Полиция связалась с ней, поскольку она сама звонила по «112». Ее пригласили в 45-й отдел как женщину, которая только нашла младенца. Затем за ней приехал муж, которому она рассказала о произошедшем. Мать заявила правоохранителям, что не обращалась в соцслужбы, поскольку считала, что ей никто не сможет помочь.

В разговоре с «Фонтанкой» отец малыша заявил, что сын вернется домой.

Доследственная проверка СК продолжается, её держит на контроле прокуратура Невского района.