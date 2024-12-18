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Происшествия В Петербурге задержали женщину, которая оставила своего ребенка в ТЦ со словами «мама не вернется»

В Петербурге задержали женщину, которая оставила своего ребенка в ТЦ со словами «мама не вернется»

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28 комментариев

Полиция задержала петербурженку, которая оставила новорожденного сына в торговом центре в Невском районе. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Малыш вернется в семью», — рассказал «Фонтанке» отец оставленного в ТЦ младенца.

Сообщение о найденном младенце поступило в 112 около полудня. На коляске была записка, предположительно, от матери, в которой сообщалось: «Мама не вернется. Позаботьтесь о нем». Правоохранители передали ребенка медикам, а 35-летнюю женщину доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Как писала «Фонтанка», 35-летняя жительница Петербурга привезла ребенка в ТРК «Порт Находка» в Рыбацком, оставила его там на одном из этажей и уехала. Мальчика нашел персонал ТРК. Сразу же на место были вызваны скорая и полиция. «Фонтанка» созвонилась с предполагаемой матерью. Та спокойным голосом ответила, что в ТРК на Тепловозной улице сегодня не была. Её супруг не стал комментировать произошедшее.

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Комментарии
28
GOLDEN HORSE
2 часа
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Гость
1 час
Зато хотим аборты запретить.
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