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Происшествия Женщина оставила младенца в ТРК «Порт Находка» с письменной просьбой позаботиться о нем

Женщина оставила младенца в ТРК «Порт Находка» с письменной просьбой позаботиться о нем

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22 комментария

Неизвестная женщина оставила новорожденного ребенка в ТРК «Порт Находка» в Рыбацком. Младенца обнаружили на одном из этажей комплекса днем 18 декабря, сейчас на месте работает полиция.

Как рассказал «Фонтанке» источник, малышу на вид 2-3 месяца. В коляске вместе с ним лежала записка с просьбой позаботиться о ребенке. Служба безопасности просмотрела записи камер наблюдения и проследила путь женщины. Сейчас ее поисками занимаются правоохранительные органы.

Дополнительные обстоятельства устанавливаются. По данным «Фонтанки», женщина с ребенком приехала к ТРК на автомобиле «Шевроле Спарк» салатового цвета. Машина зарегистрирована на 35-летнюю петербурженку. В разговоре с корреспондентом она опровергла свое присутствие в торговом комплексе в среду.

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Комментарии
22
Гость
5 часов
Бедный малыш,спит и не подозревает,что его предали и теперь рядом не будет мамы. Счастья тебе и хорошую семью !
Certain_Friend
4 часа
Попади в хорошие руки, малыш!
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