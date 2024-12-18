Женщина оставила младенца в ТРК «Порт Находка» с письменной просьбой позаботиться о нем

Неизвестная женщина оставила новорожденного ребенка в ТРК «Порт Находка» в Рыбацком. Младенца обнаружили на одном из этажей комплекса днем 18 декабря, сейчас на месте работает полиция.

Как рассказал «Фонтанке» источник, малышу на вид 2-3 месяца. В коляске вместе с ним лежала записка с просьбой позаботиться о ребенке. Служба безопасности просмотрела записи камер наблюдения и проследила путь женщины. Сейчас ее поисками занимаются правоохранительные органы.

Дополнительные обстоятельства устанавливаются. По данным «Фонтанки», женщина с ребенком приехала к ТРК на автомобиле «Шевроле Спарк» салатового цвета. Машина зарегистрирована на 35-летнюю петербурженку. В разговоре с корреспондентом она опровергла свое присутствие в торговом комплексе в среду.