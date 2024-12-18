Прокуратура показала записку, с которой петербурженка бросила младенца в ТРК «Порт Находка»

Фото записки, оставленной вместе с младенцем в петербургском ТРК «Порт Находка», публикует 18 декабря пресс-служба прокуратуры. «Мама не вернется. Позаботьтесь о нем», — написано на листке в клетку неровным почерком.

Источник: пресс-служба прокуратуры Петербурга







В надзорном ведомстве отметили, что новорожденный мальчик после осмотра врачей был доставлен в больницу. Его жизнеустройство поставлено на контроль, как и результаты доследственной проверки. В ГСУ СК ее начали по статье об оставлении в опасности.

35-летняя жительница Петербурга привезла ребенка в ТРК «Порт Находка» в Рыбацком около полудня. Она оставила младенца на одном из этажей в коляске, после чего спустилась на эскалаторе вниз, вышла, села в свою машину и уехала. Мальчика нашел персонал ТРК. Сразу же на место были вызваны скорая и полиция.

«Фонтанка» созвонилась с предполагаемой матерью. Та спокойным голосом ответила, что в ТРК на Тепловозной улице сегодня не была.