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Происшествия Прокуратура показала записку, с которой петербурженка бросила младенца в ТРК «Порт Находка»

Прокуратура показала записку, с которой петербурженка бросила младенца в ТРК «Порт Находка»

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27 комментариев

Фото записки, оставленной вместе с младенцем в петербургском ТРК «Порт Находка», публикует 18 декабря пресс-служба прокуратуры. «Мама не вернется. Позаботьтесь о нем», — написано на листке в клетку неровным почерком.

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В надзорном ведомстве отметили, что новорожденный мальчик после осмотра врачей был доставлен в больницу. Его жизнеустройство поставлено на контроль, как и результаты доследственной проверки. В ГСУ СК ее начали по статье об оставлении в опасности.

35-летняя жительница Петербурга привезла ребенка в ТРК «Порт Находка» в Рыбацком около полудня. Она оставила младенца на одном из этажей в коляске, после чего спустилась на эскалаторе вниз, вышла, села в свою машину и уехала. Мальчика нашел персонал ТРК. Сразу же на место были вызваны скорая и полиция.

«Фонтанка» созвонилась с предполагаемой матерью. Та спокойным голосом ответила, что в ТРК на Тепловозной улице сегодня не была.

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Комментарии
27
Панкихой
2 часа
А родитель номер два в курсе?
Ark7
3 часа
Наверно не от хорошей жизни пришлось так поступить.
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