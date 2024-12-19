Бизнес-центр под снос. Выход со станции «Лиговский проспект-2» придется строить по схеме «Театральной»

Метро «Лиговский проспект-2», которое календарно и географически связано с ВСМ Москва — Петербург, выставят на архитектурный конкурс. Точнее не само метро, а шестиэтажное здание над ним, из которого можно будет спуститься под землю. Владельцам бизнес-центра, который определили под снос, город пока об этом не сообщил.

Что построят на Лиговском

О том, что облик для административно-бытового комплекса (АБК) метрополитена на Лиговском проспекте будут выбирать по конкурсу, накануне заявил главный архитектор города Павел Соколов. Объявить его хотят в январе, участники должны будут сделать свои предложения по фасадным решениям и объемно-пространственной организации шестиэтажного здания. По словам Соколова, на первом этапе конкурс будет открытым, после чего 5–10 проектов выйдут во второй.

Строго говоря, это не вестибюль метро «Лиговский проспект-2». По данным «Фонтанки», в первый этаж здания собираются встроить эскалаторный наклон с лифтом для маломобильных групп населения. Он соединится с пешеходным переходом проектируемого объединенного подземного вестибюля для действующей станции «Лиговский проспект» и одноимённой запланированной станции Красносельско-Калининской линии. Объемная схема административно-бытового комплекса со встроенным эскалаторным павильоном уже готова. Но когда по конкурсу определят архитектурный облик, то планировку еще придется корректировать под него.

По словам Соколова, в АБК разместят помещения общепита, офисов, а также музей метрополитена. Но если говорить о транспортной, подземной части, то пешеходный переход, к которому подключат здание эскалатором, будет интегрирован с проектируемым вокзалом Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Переход расположат на территории между Лиговским проспектом и путями Октябрьской железной дороги — на месте сносимых построек внутри квартала под будущей привокзальной площадью.



О том, что к запланированному у Московского вокзала терминалу ВСМ будут выводить пассажиров из метро «Лиговский проспект», говорилось давно. По мере того, как проект самого терминала проводили через согласования, перепланировать начали и дорожно-транспортную инфраструктуру вокруг него, чтобы избежать коллапса. Помимо продления улиц и сооружения тоннеля под железнодорожными путями, речь всегда шла и о выходе с «Лиговского проспекта-2». Как это будет увязано — Смольный показывала в видеоролике.



«Лиговский проспект-2» — это станция Красносельско-Калининской линии, первый участок которой «Казаковская» — «Путиловская» собираются ввести в 2025 году. Параллельно идет тестовая проходка двумя щитами следующего участка «Путиловская» — «Каретная», за которой должен последовать еще один в составе станций «Лиговский проспект-2» (пересадочная с «Лиговским проспектом»), «Знаменская» (пересадочная с «Маяковской») и «Суворовская-1». На презентации для совещания с президентом почти год назад его вписали в 2028 год, то есть синхронизировали с запуском ВСМ.

Что снесут на Лиговском

Строить административно-бытовой корпус, по данным «Фонтанки», хотят на месте нынешнего бизнес-центра советской постройки по адресу Лиговский проспект, 52. Под этим адресом целый комплекс сооружений с различными литерами, но речь именно о лицевом корпусе «К», который узнает любой житель центра города.









По данным Росреестра, БЦ «Лиговский-52» — это здание 1982 года постройки в 6 этажей, один из которых подземный. Общая площадь его — под 6 тысяч квадратных метров, кадастровая стоимость — почти 450 млн рублей. Собственник — ООО «Аванта» Марины Гордейчук, у которой есть еще несколько компаний с разным профилем, прописанных по этому адресу. И главное, здесь расположена клиника микрохирургии глаза ООО «Центр современной офтальмологии» Сергея Гордейчука. Он ранее был владельцем «Аванты», но год назад передал его Марине Гордейчук.

Источник: РГИС







Сама «Аванта» занимается недвижимостью. При выручке за прошлый год в 160 млн прибыль ее составила триумфальные 108 млн. Компании принадлежат и другие литеры комплекса на Лиговском, 52, а также участок под ними площадью в 16 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью 380 млн.

Источник: РГИС







Снос здания в частной собственности подразумевает его изъятие по суду или коммерческий выкуп. В центре Петербурга уже есть место — и не одно — где под метро надо договариваться с собственниками недвижимости. Самый хрестоматийный — это, конечно, Дом быта на Лермонтовском — именно на его месте хотят построить выход с «Театральной». Здание 1968 года постройки принадлежит АО «Услуга» Леонида Филатова, который категорически не согласен с идеей сноса.

«Мы у него выкупаем, торгуемся, почти доторговались, чтобы там сделать выход из метро. Пока мы не выкупим, мы не имеем права проектировать — ведь там надо провести изыскания», — говорил летом губернатор Александр Беглов, объясняя, почему «Театральная», которую построят под землей к концу 2024-го, после этого еще три года не будет иметь выхода на поверхность.

Насколько успешно идут переговоры и торги, показывает последняя прямая линия губернатора, в ходе которой он снова вспомнил о людях, которые мешают полноценно сдать «Театральную». По его словам, из-за того, что «известные люди» не позволили сделать выход прямо у театра, приходится вести переговоры с частным собственником земли в 700 метрах: «Мы должны получить сперва землю, чтобы начать проектирование и сделать выход».

«Если нас хотят снести — вы об этом скажите»

«Фонтанка» поговорила с Николаем Столяровым, директором компании «Аванта», которой принадлежит бизнес-центр на Лиговском, 52. По его словам, пока с собственником никто не связывался — ни от города, ни от железнодорожников, ни от метростроителей.



«Вокруг здания, вокруг территории данный разговор ведется, но конкретики никакой, — говорит он. — Там, где планируется строительство метрополитена, выхода станции метро, обозначенной на карте (опять-таки я не видел ППТ утвержденных, я не видел схем размещения, мы как бы виртуально с вами разговариваем), у нас располагается здание, в котором находится клиника микрохирургии глаза, занимающая два этажа, и „Мегаоптика“. И более того, у нас к этому зданию привязаны и вспомогательные наши истории — реабилитация постоперационная тяжелых пациентов, восстановительные зоны, дневной стационар. Мы планировали развиваться, существует инвестиционная программа».



Компания сама писала на имя губернатора с предложениями. «Мы понимаем, что проект [ВСМ] необходимый, мы готовы в этом принять непосредственное участие и развить под требования РЖД, метрополитена данную территорию свою, — рассказывает Столяров. — Мы готовы участвовать в редевелопменте, как-то ее модернизировать, усовершенствовать, часть помещений, может быть, снести, отстроить заново, чтобы обеспечить какие-то зоны, необходимые городу. Но с нами же никто об этом не разговаривает».



При этом корпуса внутри квартала, принадлежащие «Аванте», и так были определены под снос из-за строительства самого терминала ВСМ, а не объекта метро. Основной бизнес-центр — нет, но среди приговоренных, например, недавно построенная котельная и вспомогательное инженерное оборудование для здания.