Бизнес-центр под снос. Выход со станции «Лиговский проспект-2» придется строить по схеме «Театральной»

Метро «Лиговский проспект-2», которое календарно и географически связано с ВСМ Москва — Петербург, выставят на архитектурный конкурс. Точнее не само метро, а шестиэтажное здание над ним, из которого можно будет спуститься под землю. Владельцам бизнес-центра, который определили под снос, город пока об этом не сообщил.
Что построят на Лиговском
О том, что облик для административно-бытового комплекса (АБК) метрополитена на Лиговском проспекте будут выбирать по конкурсу, накануне заявил главный архитектор города Павел Соколов. Объявить его хотят в январе, участники должны будут сделать свои предложения по фасадным решениям и объемно-пространственной организации шестиэтажного здания. По словам Соколова, на первом этапе конкурс будет открытым, после чего 5–10 проектов выйдут во второй.
Строго говоря, это не вестибюль метро «Лиговский проспект-2». По данным «Фонтанки», в первый этаж здания собираются встроить эскалаторный наклон с лифтом для маломобильных групп населения. Он соединится с пешеходным переходом проектируемого объединенного подземного вестибюля для действующей станции «Лиговский проспект» и одноимённой запланированной станции Красносельско-Калининской линии. Объемная схема административно-бытового комплекса со встроенным эскалаторным павильоном уже готова. Но когда по конкурсу определят архитектурный облик, то планировку еще придется корректировать под него.
По словам Соколова, в АБК разместят помещения общепита, офисов, а также музей метрополитена. Но если говорить о транспортной, подземной части, то пешеходный переход, к которому подключат здание эскалатором, будет интегрирован с проектируемым вокзалом Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Переход расположат на территории между Лиговским проспектом и путями Октябрьской железной дороги — на месте сносимых построек внутри квартала под будущей привокзальной площадью.
О том, что к запланированному у Московского вокзала терминалу ВСМ будут выводить пассажиров из метро «Лиговский проспект», говорилось давно. По мере того, как проект самого терминала проводили через согласования, перепланировать начали и дорожно-транспортную инфраструктуру вокруг него, чтобы избежать коллапса. Помимо продления улиц и сооружения тоннеля под железнодорожными путями, речь всегда шла и о выходе с «Лиговского проспекта-2». Как это будет увязано — Смольный показывала в видеоролике.
«Лиговский проспект-2» — это станция Красносельско-Калининской линии, первый участок которой «Казаковская» — «Путиловская» собираются ввести в 2025 году. Параллельно идет тестовая проходка двумя щитами следующего участка «Путиловская» — «Каретная», за которой должен последовать еще один в составе станций «Лиговский проспект-2» (пересадочная с «Лиговским проспектом»), «Знаменская» (пересадочная с «Маяковской») и «Суворовская-1». На презентации для совещания с президентом почти год назад его вписали в 2028 год, то есть синхронизировали с запуском ВСМ.
Что снесут на Лиговском
Строить административно-бытовой корпус, по данным «Фонтанки», хотят на месте нынешнего бизнес-центра советской постройки по адресу Лиговский проспект, 52. Под этим адресом целый комплекс сооружений с различными литерами, но речь именно о лицевом корпусе «К», который узнает любой житель центра города.
По данным Росреестра, БЦ «Лиговский-52» — это здание 1982 года постройки в 6 этажей, один из которых подземный. Общая площадь его — под 6 тысяч квадратных метров, кадастровая стоимость — почти 450 млн рублей. Собственник — ООО «Аванта» Марины Гордейчук, у которой есть еще несколько компаний с разным профилем, прописанных по этому адресу. И главное, здесь расположена клиника микрохирургии глаза ООО «Центр современной офтальмологии» Сергея Гордейчука. Он ранее был владельцем «Аванты», но год назад передал его Марине Гордейчук.
Сама «Аванта» занимается недвижимостью. При выручке за прошлый год в 160 млн прибыль ее составила триумфальные 108 млн. Компании принадлежат и другие литеры комплекса на Лиговском, 52, а также участок под ними площадью в 16 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью 380 млн.
Снос здания в частной собственности подразумевает его изъятие по суду или коммерческий выкуп. В центре Петербурга уже есть место — и не одно — где под метро надо договариваться с собственниками недвижимости. Самый хрестоматийный — это, конечно, Дом быта на Лермонтовском — именно на его месте хотят построить выход с «Театральной». Здание 1968 года постройки принадлежит АО «Услуга» Леонида Филатова, который категорически не согласен с идеей сноса.
«Мы у него выкупаем, торгуемся, почти доторговались, чтобы там сделать выход из метро. Пока мы не выкупим, мы не имеем права проектировать — ведь там надо провести изыскания», — говорил летом губернатор Александр Беглов, объясняя, почему «Театральная», которую построят под землей к концу 2024-го, после этого еще три года не будет иметь выхода на поверхность.
Насколько успешно идут переговоры и торги, показывает последняя прямая линия губернатора, в ходе которой он снова вспомнил о людях, которые мешают полноценно сдать «Театральную». По его словам, из-за того, что «известные люди» не позволили сделать выход прямо у театра, приходится вести переговоры с частным собственником земли в 700 метрах: «Мы должны получить сперва землю, чтобы начать проектирование и сделать выход».
«Если нас хотят снести — вы об этом скажите»
«Фонтанка» поговорила с Николаем Столяровым, директором компании «Аванта», которой принадлежит бизнес-центр на Лиговском, 52. По его словам, пока с собственником никто не связывался — ни от города, ни от железнодорожников, ни от метростроителей.
«Вокруг здания, вокруг территории данный разговор ведется, но конкретики никакой, — говорит он. — Там, где планируется строительство метрополитена, выхода станции метро, обозначенной на карте (опять-таки я не видел ППТ утвержденных, я не видел схем размещения, мы как бы виртуально с вами разговариваем), у нас располагается здание, в котором находится клиника микрохирургии глаза, занимающая два этажа, и „Мегаоптика“. И более того, у нас к этому зданию привязаны и вспомогательные наши истории — реабилитация постоперационная тяжелых пациентов, восстановительные зоны, дневной стационар. Мы планировали развиваться, существует инвестиционная программа».
Компания сама писала на имя губернатора с предложениями. «Мы понимаем, что проект [ВСМ] необходимый, мы готовы в этом принять непосредственное участие и развить под требования РЖД, метрополитена данную территорию свою, — рассказывает Столяров. — Мы готовы участвовать в редевелопменте, как-то ее модернизировать, усовершенствовать, часть помещений, может быть, снести, отстроить заново, чтобы обеспечить какие-то зоны, необходимые городу. Но с нами же никто об этом не разговаривает».
При этом корпуса внутри квартала, принадлежащие «Аванте», и так были определены под снос из-за строительства самого терминала ВСМ, а не объекта метро. Основной бизнес-центр — нет, но среди приговоренных, например, недавно построенная котельная и вспомогательное инженерное оборудование для здания.
По словам Столярова, предложения компании касались развития транспортной инфраструктуры на Лиговском и прилегающих территориях. Они знакомы тем, кто давно наблюдает за проектом ВСМ — расположить вокзал для магистрали вблизи «Волковской» или, если все же речь идет о Московском вокзале, принимать здесь только высокоскоростные поезда, перенаправив все остальное на «Волковскую».
«Мы же не знали, что на нашем главном здании поставят выход из метрополитена. И мы просили — давайте сохраним сложившуюся инфраструктуру, потому что там Лиговский весь надо перестраивать, — признается директор компании-собственника. — Мы, в свою очередь, понимаем, что есть федеральный проект, мы готовы рассматривать варианты взаимодействия путем заключения соглашений. Но нам важно сохранить наше головное здание, потому что в нем основные бизнес-процессы, там клиника. В нашем понимании развить эту территорию совместно с городом и РЖД было бы гораздо выгоднее всем, в том числе жителям, которые, возможно, через эту территорию будут проходить. А если нас хотят снести, вы об этом скажите. А так, получается, игра в молчанку».
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»