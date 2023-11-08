Заговорили о метро — значит, будут изымать. Сиквелы «Василеостровской» и «Балтийской» показали людям

Поделиться Поделиться





В Петербурге идут общественные обсуждения проекта планировки для двух старых станций метро. Чтобы построить что-нибудь давно нужное, придется сносить кое-что, по мнению чиновников, ненужное.



Материалы обсуждений опубликованы на сайте КГА. О том, что «Василеостровская» и «Балтийская» первые в очереди на обретение новых вестибюлей, известно давно. Но распоряжения комитета уходили в вечность, а контракты на проектирование выходов срывались. В конце октября понимание, на каких участках и что построят, образовалось, Смольный подготовил постановления об утверждении ППТ.



«Василеостровская-2»

После всех мысленных скитаний по 7-й и 12-й линиям проектировщики все же остановились на том, что второй выход с «Василеостровской» расположится на 11-й линии. Известен и участок, и адрес — дом 38. Нежилое здание на месте бывшего гаража фабрики им. Урицкого в аренду сдавал предприниматель Давид Мюллер-Мееркатц, здесь зарегистрирован принадлежащий ему «Гребной клуб «Спартак» (раньше одним из собственников была Ирина Мейер, которая оказалась под уголовным делом, как и ее муж Август Мейер, бывший совладелец «Юлмарта»). Среди резидентов до сих пор значится статусное ООО «Акцепт» Михаила Шеломова: бывший совладелец АБ «Россия», а также нынешний собственник «Согаз-Недвижимости» и держатель доли в расположенном здесь же ООО «Игора Драйв». Из медиасферы — та же прописка у компании «Эйр» Арама Габрелянова и ООО «Север» Сергея Руднова.



Поделиться Поделиться





Пора готовиться к переезду, ведь, судя по проекту межевания, рассматривается два варианта: изъятие земли целиком или только части — посредством мены на вновь образуемый смежный участок. Сам дом 38, литера А (почти 3 тысячи квадратов), как и две маленьких постройки с литерами Т и Б, — идёт под снос.

Поделиться Поделиться





4 года назад Смольный был оптимистично настроен насчет переговоров с собственниками, те говорили, что у них новых данных по изъятию нет. В 2023 году в КРТИ «Фонтанке» отвечают: «Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными проектами планировки территории. ППТ еще не утвержден».

Поделиться Поделиться





Весь квартал — «старая жилая застройка западной части Васильевского острова». 34-й дом — модерн начала прошлого века, с севера к площадке примыкает 3-этажный дом второй половины XIX века. Объекты культурного наследия придется обследовать и мониторить во время и после строительства.





Насколько нужно сейчас переживать арендаторам, собственникам и любителям старины — вопрос. В петербургском метростроении новые станции могут годами лежать — и лежат — в виде документов, схем, согласований и программ. По последней версии, «Василеостровская-2» должна вырасти на 11-й линии в 2029 году, строится она с прицелом на пересадку для совсем уж гипотетической Кольцевой линии.

«Балтийская-2»

Второй выход с «Балтийской» — едва ли не еще более старая история, ее всерьез ждали в начале нулевых, а потом понемногу откладывали все дальше и дальше.



Поделиться Поделиться





Хотя ранее звучала экзотическая идея потянуть выход из метро к «Красному треугольнику», появится он на углу набережной Обводного канала и Измайловского бульвара; под стройку, собственно, придется изымать часть территории этого самого бульвара и еще два небольших клочка земли по каналу.

Поделиться Поделиться





Судя по схеме, предполагается три входа на станцию — по набережной и по бульвару. «Фонтанка» уже рассказывала, что в качестве требования установлено «обеспечить фоновый характер объекта способом отделки фасада в части окраски, цветового решения с выделением декоративных деталей» (об этом говорится в документе).

Поделиться Поделиться





Согласно программе города, «Балтийская-2» должна появиться в 2028 году (тогда же, когда и первый выход из «Театральной»). Однако не секрет, во что упирается сейчас любая попытка начать новое строительство подземки в городе — в проекты. Корректировку документации на «Василеостровскую-2» и «Балтийскую-2» город заказал в 2019 году почти за 200 млн, объяснял изменившимся законодательством. Подрядился «Ленметрогипротранс». Это вообще было время массово перерисовывания проектов, которые устаревали без стройки и требовали актуализации, но в итоге ЛМГТ начал в одностороннем порядке отказываться от исполнения работ, а город попытался через суд принудить его вернуться к проектированию.





В этот перечень попали и два названных вестибюля, подрядчику не хватало как раз ППТ, чтобы работать. Арбитраж встал на сторону компании, решив: «В силу отсутствия утвержденного проекта планировки территории, как основания для подготовки проектной документации, истечения сроков годности инженерных изысканий, технических условий ресурсоснабжающих организаций, завершение работ по контракту не представляется возможным по обстоятельствам, не зависящим от Общества». Согласно материалам суда, по каждой из станций успели принять работ на 67 млн рублей. Впереди маячат новые контракты на корректировку, а также само строительство; стоимость его не известна конкретно, но в АИП каждый из выходов оценивается в 13–14 млрд.



Поделиться Поделиться



