Для новых вестибюлей «Василеостровской» и «Балтийской» разработали проекты планировки

В Петербурге подготовили проекты планировки для новых вестибюлей двух станций метро — «Василеостровской» и «Балтийской». Их ждут много лет.



Проекты постановлений об утверждении ППТ опубликованы 20 октября. Второй выход с «Василеостровской» построят на 11-й линии Васильевского острова, пропускная способность составит 11 тысяч человек в час. «На территории проектирования расположен ряд объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия не попадают в границы зоны размещения объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта, однако часть из них расположена в зоне размещения подземных сооружений метрополитена», — написано в проекте. «Фонтанка» рассказывала о том, где именно собираются прописать второй вестибюль «Василеостровской» и с какими проблемами это связано.

