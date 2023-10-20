Для новых вестибюлей «Василеостровской» и «Балтийской» разработали проекты планировки

В Петербурге подготовили проекты планировки для новых вестибюлей двух станций метро — «Василеостровской» и «Балтийской». Их ждут много лет.
Проекты постановлений об утверждении ППТ опубликованы 20 октября. Второй выход с «Василеостровской» построят на 11-й линии Васильевского острова, пропускная способность составит 11 тысяч человек в час. «На территории проектирования расположен ряд объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия не попадают в границы зоны размещения объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта, однако часть из них расположена в зоне размещения подземных сооружений метрополитена», — написано в проекте. «Фонтанка» рассказывала о том, где именно собираются прописать второй вестибюль «Василеостровской» и с какими проблемами это связано.
Судя по карте, второй выход с «Балтийской» будет расположен, как и предполагалось, на набережной Обводного канала между «Варшавским экспрессом» и гипермаркетом «Лента». Пропускная способность составит 11,8 тысяч человек в час. «Обеспечить фоновый характер Объекта способом отделки фасада в части окраски, цветового решения с выделением декоративных деталей», — говорится в документе.
В бюджете 2023 года на работы по «Василеостровской» уже было заложено 150 млн рублей, однако город начал судиться с проектировщиком «Ленметрогипротрансом», так что финансирование срезали до расторжения контракта. Общая стоимость строительства оценивается в 14 млрд рублей. То же самое относится к «Балтийской», разве что всего на нее заложено чуть меньше — 13 млрд.