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    Для новых вестибюлей «Василеостровской» и «Балтийской» разработали проекты планировки

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    9 комментариев

    В Петербурге подготовили проекты планировки для новых вестибюлей двух станций метро — «Василеостровской» и «Балтийской». Их ждут много лет.

    Проекты постановлений об утверждении ППТ опубликованы 20 октября. Второй выход с «Василеостровской» построят на 11-й линии Васильевского острова, пропускная способность составит 11 тысяч человек в час. «На территории проектирования расположен ряд объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия не попадают в границы зоны размещения объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта, однако часть из них расположена в зоне размещения подземных сооружений метрополитена», — написано в проекте. «Фонтанка» рассказывала о том, где именно собираются прописать второй вестибюль «Василеостровской» и с какими проблемами это связано.

    Судя по карте, второй выход с «Балтийской» будет расположен, как и предполагалось, на набережной Обводного канала между «Варшавским экспрессом» и гипермаркетом «Лента». Пропускная способность составит 11,8 тысяч человек в час. «Обеспечить фоновый характер Объекта способом отделки фасада в части окраски, цветового решения с выделением декоративных деталей», — говорится в документе.

    В бюджете 2023 года на работы по «Василеостровской» уже было заложено 150 млн рублей, однако город начал судиться с проектировщиком «Ленметрогипротрансом», так что финансирование срезали до расторжения контракта. Общая стоимость строительства оценивается в 14 млрд рублей. То же самое относится к «Балтийской», разве что всего на нее заложено чуть меньше — 13 млрд.

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    Комментарии 9

    Гость20 Окт 2023 в 12:04
    Пересадочной должна быть не только "Адмиралтейская", но и "Василеостровская". проект кольцевой линии не отменяли. "Спортивная" заранее была построенной как пересадочная на кольцевую линию. А с зеленой линией будущая кольцевая линия по плану пересекается на "Василеостровской". Планируя второй выход с "Василеостровской", они оставляют место на переход? вестибюль "Василеостровской" узкий и там не сделаешь в центре станции подземный переход, как на "Гостином дворе" или "Маяковской". Поэтому с обратной стороны "Василеостровской" должен быть переход на новую станцию. А второй выход в город - уже из вестибюля новой станции
    +1−0
    Гость20 Окт 2023 в 11:49
    И потом сюрприз будет: станция "Адмиралтейская" станет пересадочной!
    +0−0
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