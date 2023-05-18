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    Уголовное дело против владельцев и топ-менеджеров «Юлмарта» дошло до суда. Их обвиняют в пропаже 2,3 млрд рублей у Сбербанка

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    Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении владельцев и топ-менеджеров ретейлера «Юлмарт», сообщила 18 мая объединенная пресс-служба судов. Материалы дела, в котором 190 томов, переданы судье, но к производству пока не приняты.

    В рамках уголовного дела совладельцев ретейлера Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, а также директоров юрлиц компании Сергея Федоринова и Владимира Шонурова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Супругу и партнера Августа Мейера Инну Мейер и еще одного топ-менеджера Елену Стрельцову — по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве и мошенничество).

    Из материалов дела следует, что ПАО «Сбербанк» и ООО «Сбербанк Факторинг» заявили иски на 1 000 000 000 рублей и 1 325 601 793 рубля. Но производство по ним прекращено в ноябре 2022 года после возмещения ущерба.

    Дело в отношении владельцев «Юлмарта» тянется еще с 2017 года. Следственный комитет выяснял, не было ли мошеннического замысла в получении у Сбербанка кредита на 2,3 миллиарда рублей на развитие «Юлмарта». Сеть уже давно не работает, а ее недвижимость в других руках.

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