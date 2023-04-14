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    Суд разрешил совладельцам «Юлмарта» не платить по долгам ретейлера

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    Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал кредиторам НАО «Юлмарт» в привлечении к субсидиарной ответственности совладельца ретейлера Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, следует из данных картотеки арбитража. На решение первым обратил внимание «Деловой Петербург».

    НАО «Юлмарт», которое был операционной компанией онлайн–ретейлера, было признано банкротом. С 2020 года в нем проводится конкурсное производство.

    В 2021 году «Сбербанк Факторинг» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, которые, по его мнению, через Ulmart Holding Limited являются бенефициарами компании, а также дочек ритейлера — «Юлплейс», «Юлмаркет» и «Юлмарт РСК». Однако суд отказал ему в первой и апелляционной инстанции. Позднее другой кредитор «ВТБ Факторинг» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Костыгина и Мейера, а также ООО «Юлмаркет» с ООО «Каисса». Заявления были объединены в одно производство, после чего рассмотрение началось по второму кругу.

    По данным материалов дела, «ВТБ Факторингу» «Юлмарт» должен 154,6 млн рублей, «Сбербанк Факторингу» — 1,4 млрд рублей. Однако суд решил, что бизнес столкнулся с проблемами из-за общей экономической ситуации и корпоративного конфликта, а сами кредиторы не могли не знать об особенностях ведения бизнеса ретейлером, поскольку его дочерние компании стали поручителями по кредитам материнского НАО.

    Мейер находится в СИЗО по делу о мошенничестве. Следствие убеждено, что он похитил 2,3 млрд кредитных рублей, которые должны были пойти на развитие сети «Юлмарт».

    © Фонтанка.Ру

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