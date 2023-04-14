Суд разрешил совладельцам «Юлмарта» не платить по долгам ретейлера

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал кредиторам НАО «Юлмарт» в привлечении к субсидиарной ответственности совладельца ретейлера Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, следует из данных картотеки арбитража. На решение первым обратил внимание «Деловой Петербург».

НАО «Юлмарт», которое был операционной компанией онлайн–ретейлера, было признано банкротом. С 2020 года в нем проводится конкурсное производство.

В 2021 году «Сбербанк Факторинг» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, которые, по его мнению, через Ulmart Holding Limited являются бенефициарами компании, а также дочек ритейлера — «Юлплейс», «Юлмаркет» и «Юлмарт РСК». Однако суд отказал ему в первой и апелляционной инстанции. Позднее другой кредитор «ВТБ Факторинг» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Костыгина и Мейера, а также ООО «Юлмаркет» с ООО «Каисса». Заявления были объединены в одно производство, после чего рассмотрение началось по второму кругу.