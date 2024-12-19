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Происшествия «Это им должно быть стыдно». Во Франции мужчину приговорили к 20 годам за многочисленные изнасилования жены

«Это им должно быть стыдно». Во Франции мужчину приговорили к 20 годам за многочисленные изнасилования жены

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5 комментариев

Доминика Пелико, виновного в изнасилованиях при отягчающих обстоятельствах его бывшей жены Жизель, приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Reuters.

Бывший муж 72-летней Жизель Пелико, с которым женщина прожила 50 лет, признал свою вину в том, что на протяжении почти десятилетия неоднократно подмешивал супруге снотворное, чтобы подвергать ее насилию. Кроме того, мужчина предлагал незнакомцам из Интернета насиловать Жизель, находившуюся в бессознательном состоянии. Доминик снимал изнасилования на видео, благодаря которым Пелико и узнала о том, что долгое время над ней совершали преступления.

В результате суд Авиньона приговорил 72-летнего мужа Жизель к максимальному сроку тюремного заключения в 20 лет.

Помимо этого, в настоящее время суд решает судьбу 51 обвиняемого, каждый из которых насиловал Жизель. Прокуроры работаю над тем, чтобы насильники получили от четырех до 18 лет лишения свободы.

По словам Доминика Пелико, все незнакомцы, которых он приглашал в свой дом, знали, что его уже бывшая жена находилась без сознания. Тем не менее некоторые фигуранты дела отрицают предъявленные им обвинения, настаивая на том, что считали происходящее согласованной сексуальной игрой между супругами, и уверяли, что это нельзя считать изнасилованием, поскольку муж дал свое согласие.

На заседании Жизель решила отказаться от права на сохранение своей анонимности и настояла на демонстрации видео с многочисленными изнасилованиями, снятыми её бывшим мужем. Пострадавшая подчеркнула, что делает это в надежде вдохновить других женщин рассказать о своем травмирующем опыте.

«Я решила не стыдиться, я ничего плохого не сделала, — заявила Жизель. — Это им должно быть стыдно».

С 2011-го по 2020 год Доминик Пелико добавлял в еду своей жены снотворное, после чего насиловал ее или позволял делать это другим мужчинам. Судебный процесс начался в сентябре 2024 года.

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Комментарии
5
АдъМирал
4 минуты
В рубрику "их нравы" © [sarcasm]
282408812
3 минуты
что он подмешивал?
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