Зимний мираж сняли на фото на Финском заливе

В наших краях тоже бывают миражи, причём зимние. Очень редкое явление, поражающее воображение, наблюдали на Финском заливе. Его снял на фото петербургский фотограф Владислав Васильев и опубликовал 19 декабря.
«Фонтанка» показывала редкие кадры — летние. На Ладоге видели миражи в виде облаков и мостов, а на заливе — в виде судов, островов и маяка.
Мираж возникает на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. Реальный объект как будто отражается от «зеркала» на стыке двух атмосферных слоев.
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