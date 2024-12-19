Зимний мираж сняли на фото на Финском заливе

В наших краях тоже бывают миражи, причём зимние. Очень редкое явление, поражающее воображение, наблюдали на Финском заливе. Его снял на фото петербургский фотограф Владислав Васильев и опубликовал 19 декабря.

Мираж возникает на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. Реальный объект как будто отражается от «зеркала» на стыке двух атмосферных слоев.