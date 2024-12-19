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Общество Зимний мираж сняли на фото на Финском заливе

Зимний мираж сняли на фото на Финском заливе

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1 комментарий

В наших краях тоже бывают миражи, причём зимние. Очень редкое явление, поражающее воображение, наблюдали на Финском заливе. Его снял на фото петербургский фотограф Владислав Васильев и опубликовал 19 декабря.

«Фонтанка» показывала редкие кадры — летние. На Ладоге видели миражи в виде облаков и мостов, а на заливе — в виде судов, островов и маяка.

Мираж возникает на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. Реальный объект как будто отражается от «зеркала» на стыке двух атмосферных слоев.

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Комментарии
1
McGillavry
15 минут
Постоянно езжу по дамбе и наблюдаю это самое поражающее явление. Жаль сфотографировать не могу – руки на руле.
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