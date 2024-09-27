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    Сложно поверить глазам своим. На Финском заливе наблюдали фата-моргану

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    Очень редкое атмосферное явление, которые обычно ассоциируется с пустыней, петербуржцам удалось увидеть на Финском заливе около Кронштадта. Фотографии публикует 27 сентября телеграм-канал «АстроФотоБолото».

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    Фата-моргана состоит из нескольких форм миражей, отдалённые объекты искажаются и повторяются многократно. Так происходит, когда есть нескольких слоёв воздуха с разной температурой и плотностью и зона их соединения начинает работать как зеркало. Из-за преломления и отражения света объекты, даже находящиеся за горизонтом, могут появляться в зоне видимости, при этом образы накладываются друг на друга и быстро меняются, формируя удивительные картины. Это явление получило своё название в честь персонажа артуровских легенд — волшебницы феи Морганы.

    Похожие миражи, но не такие чёткие, видели летом 2020 года на Ладоге — «Фонтанка» публиковала фотографии.

    Фото: @n_sascha / «АстроФотоБолото»
    Фото: @n_sascha / «АстроФотоБолото»

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