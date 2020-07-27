Петербургские мосты «переехали» на сто километров: петербуржец снял на Ладоге мираж
Необычное оптическое явление наблюдали на Ладоге петербуржцы. Они замерзали, но продолжали снимать «жидкие» картины на горизонте.
Как рассказал «Фонтанке» 27 июля петербургский фотограф Антон Кубышкин, он с компанией отдыхает на Ладоге в районе Моторного. Вчера на озеро и побережье опустился холодный слой воздуха, а над ним, видимо, пролегал тёплый фронт, что и вызвало появление миражей. Крупные плавно меняющиеся «картины» напоминали мосты через Неву в Петербурге, подводные лодки, горы и спины огромных морских чудищ.
«Сидел на берегу, мерз, фотографировал и представлял, каково было бы в океане. А на утро солнце подарило чудесный рассвет», — рассказывает Антон в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Миражи возникают, когда встречаются разные по плотности и температуре слои воздуха. Граница между ними отражает потоки света, как зеркало. Наблюдатели при этом видят и реальный объект (это может быть даже участок неба), и его отражение в атмосфере. Так называемый нижний мираж хорошо знаком автомобилистам: в жаркие дни над перегретым асфальтом мнимое изображение неба создаёт иллюзию лужи на дороге.