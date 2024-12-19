Гостям праздник точно запомнится. Как украсить стол на Новый год — простые советы от дизайнера

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Как украсить новогодний стол так, чтобы удивить гостей и сделать праздник уютным, теплым и запоминающимся? Наши коллеги из Marie Claire узнали у дизайнера Олеси Ситниковой.

Соблюдайте баланс

Главное — не увлечься в процессе украшения и не перегрузить стол декором. Все-таки основная задача — создать удобное пространство для гостей. Укладывать стол сплошным слоем еловых веток и щедро осыпать блестками — не лучшая идея.

Не бойтесь темных тонов

Отличным решением станет использование скатерти или дорожки глубокого чернильного цвета. Темный фон послужит универсальной основой, в сочетании с которой любые оттенки будут выглядеть органично. Для создания новогодней атмосферы можно добавить несколько ярких акцентов: например, красные свечи или салфетки.

Используйте ветки с ягодами вместо цветов

Пышные цветочные композиции на новогоднем столе будут выглядеть излишними. Вместо них используйте ветки с засохшими бутонами или яркими ягодами. Или остролист — рождественский цветок, который символизирует надежду и возрождение. К тому же это самый выгодный вариант. Во-первых, такие элементы декора доступны в цене. Во-вторых, их можно будет использовать через год.

Обращайте внимание на центр стола

Украшать центр стола часто советуют большим подсвечником, декоративной фигуркой или вазой, но такие элементы могут доставлять неудобства гостям. Им придется наклоняться или даже вставать, чтобы увидеть собеседника напротив. Лучше украсьте центр композицией из небольших элементов. Например, возьмите красивый поднос и разместите на нем маленькие рюмки, салфетницу, несколько свечей и небольшие цветы.

Попробуйте сделать композицию из свечей

Вместо больших массивных свечей используйте набор индивидуальных подсвечников. Соберите на подносе несколько разных и зажгите тонкие конусообразные свечи разной высоты. Такая композиция будет выглядеть элегантно и архитектурно. Только помните: ароматические свечи не подойдут для праздничного стола. Они могут вызвать аллергию гостей или просто не всем понравиться.

Добавьте немного асимметрии

Чтобы смягчить строгость торжественной сервировки, добавьте немного легкости и разнообразия. Посуда и бокалы вовсе не обязательно брать из одного набора. Стаканы для воды тоже могут отличаться друг от друга формой, текстурой и цветом.

Не забывайте про индивидуальный подход