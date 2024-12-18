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Город Общество В Смольном позаботились, чтобы петербуржцы встретили праздники в безопасности

В Смольном позаботились, чтобы петербуржцы встретили праздники в безопасности

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18 комментариев

В Петербурге в новогодние праздники введут дополнительные меры по защите от терроризма. Об этом 18 декабря на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба города рассказал губернатор Александр Беглов, пишет пресс-служба Смольного.

Так, планируется усилить охрану объектов инфраструктуры и мест, где будут проходить массовые празднования. Также Беглов поручил ведомствам и организациям проверить защищенность своих территорий и зданий.

«Впереди новогодние и рождественские праздники. Петербуржцы должны встретить их в безопасности. Такую задачу поставили перед нами президент России и Национальный антитеррористический комитет», — сказал Беглов.

Губернатор отметил, что сейчас обстановка в городе контролируемая. Также в ходе заседания антитеррористическая комиссия утвердила план работы на весь следующий год.

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Праздники Антитеррористические меры Петербург Смольный
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Комментарии
18
михаил.ру
1 час
смольный позаботился о гражданах????? Это что то новое
мы ещё не начинали!
1 час
самокаты уберут с улиц?
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