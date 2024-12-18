Что нельзя дарить на Новый год: эти 10 подарков сулят несчастье. Носки тоже в списке!

Если вы с головой зарылись в мешок с подарками, вам интересно будет узнать, что из него лучше не доставать Источник: Олег Федоров / CHITA.RU







Вы слыхали, что дарить ножи (да, те самые ножи, что есть на кухне) — не самая благоприятная примета? Как оказалось, не они одни попали в список предметов, которые не стоит дарить близким людям. Да и далеким нежелательно. Всё потому, что за ними закрепилась дурная слава. То они раздор в семью приносят, то бедность сулят, то еще что похлеще. Даже если в это не верите вы, помните: обязательно найдется человек, который углядит в вашем презенте, что вы ему желаете отнюдь не добра. Прежде чем выбрать подарок на Новый год, обратите внимание на нашу коллекцию, каждый экспонат которой способен накликать беду.

Часы

Считается, что дарить часы нельзя, потому что они отсчитывают время до расставания или несут неудачу. В некоторых культурах часы могут восприниматься как предвестник печали или конца чего-то.

Ножи

Ножи не дарят, потому что считается, что они привлекут ссоры или «разрежут» отношения между людьми. Эта примета оказалась очень живучей, многим людям о ней известно чуть ли не с детства.

Но если вам так уж нестерпимо хочется подарить кому-то нож, знайте, что есть один способ нейтрализовать его негативные эффекты: нужно взамен дать дарящему монетку.

Сервиз

Этот практичный и полезный подарок тоже овеян народными суевериями. Дарить сервиз — плохая примета, так как это может привлечь финансовые трудности или недостаток в доме одариваемого.

Некоторые люди могут считать, что посуда — неподходящий подарок потому, что она ассоциируется с хрупкостью. Презент может быть истолкован как намек на возможные трещины или разлад в отношениях.

Зеркала

С древних времен люди приписывали зеркалу мистические свойства. Считалось, что эта вещь — портал в потусторонний мир, забирает молодость и красоту, а также служит связующим элементом прошлого и будущего. Поэтому зеркала лучше не дарить — ни старинные, ни новые.

Жемчуг

В русской и некоторых других культурах жемчуг ассоциируется со слезами. Считается, что подаренное колье или браслет могут принести дарителю или получателю тоску, разлуку и несчастья.

Носки

Если вы относитесь к тем людям, которые каждый год дарят мужчинам носки, помните, что на такой презент еще древние славяне смотрели искоса. А всё потому, что носки давным-давно начали ассоциироваться с дорогой, и такой подарок мог «увести» человека из дома. Кстати, до сих пор встречаются пожилые женщины, которым эта мудрость передалась от предков. Они говорят, что носки лучше не дарить, а то муж гулящий будет.

Носовые платки

Платочки, даже самые красивые, далеко не лучший подарок потому, что ими утирают слезы. А это значит, что вместе с этим презентом в дом могут прийти несчастья. Впрочем, если близкий человек будет однозначно рад такому подарку, то и тут найден выход: советуют дарить платок в красном пакете или упаковать в красную бумагу.

Кошелек

Считается, что если подарить человеку пустой кошелек, то в ближайшее время у одариваемого начнутся проблемы с деньгами. Также есть поверье, что даритель может передать свои собственные финансовые трудности или лишиться благополучия.

Чтобы этого избежать и чтобы деньги водились у всех, нужно обязательно положить в кошелек монетку.

Фигурки птиц

Дарить фигурки птиц — неоднозначный жест. Птицы ассоциируются со свободой, и такой подарок может быть воспринят как знак разлуки или намек на желание отпустить человека из своей жизни. А черные птицы и вовсе считаются предвестниками несчастий или плохих новостей.

Единственное исключение — деревянная птица счастья. Этот традиционный русский оберег несет только добро.

Тапочки

Тапочки не всегда ассоциируются с домашним уютом. Многие люди проводят параллель с больничной или похоронной атрибутикой, а белые тапочки воспринимаются как символ скорби и утраты. Такой подарок может быть истолкован как пожелание болезней или даже смерти.

Если же близкий человек ждет в качестве подарка на Новый год эту вещь, выбирайте тапочки с ярким и позитивным дизайном или символически продайте их одариваемому за монетку.

Что еще не стоит дарить на Новый год

Некоторые презенты могут вызвать недоумение или неловкость, несмотря на лучшие намерения дарителя. Чаще всего они связаны с личными предпочтениями или бытовыми неудобствами.

— Животные относятся к категории не совсем удачных подарков. Если новый питомец окажется нежеланным или не сможет вписаться в образ жизни получателя, это может обернуться большим стрессом, — объясняет психолог Светлана Антипова. — Лучше обсудить этот вопрос заранее, а затем, если все согласны, дарить сертификат на определенную сумму в зоомагазин, позволив выбрать питомца самостоятельно.

Не лучший выбор и подарки, которые имеют слишком личный характер. К ним относятся нижнее белье, парфюмерия и косметика.

— Такие предметы могут быть восприняты как вторжение в личное пространство и приватность получателя. Также велика вероятность не угодить, так как у каждого из нас свои предпочтения в выборе таких вещей, — советует психолог.

Удачный подарок требует внимательного подхода, понимания вкусов и потребностей человека, чтобы он действительно стал желанным.