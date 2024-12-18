Новогодний балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в кинотеатрах за рубежом

Онлайн-показы главного новогоднего балета — «Щелкунчик» — в последние дни года состоятся не только в России, но и в кинотеатрах Объединенных Арабских Эмиратов, Армении и Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минкульта РФ 18 декабря сообщает ТАСС .

В 19:00 30 декабря и в 12:00 31 декабря по московскому времени балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть на экранах кинотеатров в Дубае, Ереване, Минске и Гродно. Постановку на исторической сцене Большого театра покажут в прямом эфире более чем 300 кинотеатров в 112 городах России, Белоруссии, Армении и ОАЭ. Всего в России и за рубежом пройдет более 500 сеансов.

В этом году билеты на «Щелкунчик» продают только на официальном сайте Большого театра, в кассы они не поступают. В прошлом году из-за большого спроса в кассах случались давки. В одной из таких 10 ноября 2023 года пострадали как минимум два человека. На старте продаж в этом году сайт театра оказался временно недоступен из-за высокой нагрузки. Минимальная стоимость билетов составила 1 250 рублей, но так не для всех. Часть билетов и вовсе выставили на аукцион. На торгах 11–12 декабря цена за четыре билета превысила 1 миллион рублей.