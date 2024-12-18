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Общество Новогодний балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в кинотеатрах за рубежом

Новогодний балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в кинотеатрах за рубежом

1 547
5 комментариев

Онлайн-показы главного новогоднего балета — «Щелкунчик» — в последние дни года состоятся не только в России, но и в кинотеатрах Объединенных Арабских Эмиратов, Армении и Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минкульта РФ 18 декабря сообщает ТАСС.

В 19:00 30 декабря и в 12:00 31 декабря по московскому времени балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть на экранах кинотеатров в Дубае, Ереване, Минске и Гродно. Постановку на исторической сцене Большого театра покажут в прямом эфире более чем 300 кинотеатров в 112 городах России, Белоруссии, Армении и ОАЭ. Всего в России и за рубежом пройдет более 500 сеансов.

Также 31 декабря в 12 часов дня «Щелкунчик» будут транслировать по Первому каналу. А вечерний балет, в 20:00 31 декабря, покажут на странице Большого театра в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году билеты на «Щелкунчик» продают только на официальном сайте Большого театра, в кассы они не поступают. В прошлом году из-за большого спроса в кассах случались давки. В одной из таких 10 ноября 2023 года пострадали как минимум два человека. На старте продаж в этом году сайт театра оказался временно недоступен из-за высокой нагрузки. Минимальная стоимость билетов составила 1 250 рублей, но так не для всех. Часть билетов и вовсе выставили на аукцион. На торгах 11–12 декабря цена за четыре билета превысила 1 миллион рублей.

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Большой театр Балет Щелкунчик
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Комментарии
5
Гость
5 часов
Мы хотим смотреть балет! Пу сть танцуют лебеди!
Гость
5 часов
там любят такое "неглиже ногоподнимательное"
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