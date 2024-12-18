Когда начнутся новогодние каникулы у школьников — календарь учебных и выходных дней

У школьников уже заканчиваются первые полгода обучения, а вместе с этим приближаются новогодние каникулы. Когда они начнутся и сколько удастся отдохнуть — в материале.
Отвечает за календарь учебных и выходных дней Министерство просвещения. Оно составляет план на учебный год, который длится 35 недель. Однако школы могут менять продолжительность в пределах 34–37 учебных недель и устанавливать свои даты выхода на каникулы. Поэтому точное расписание лучше уточнять в своей школе. Мы же покажем данные Минпросвещения, которых чаще всего и придерживаются.
Новогодние каникулы начнутся через две недели — с 30 декабря. Школьникам в этом году решили устроить настоящий отпуск на две недели. Вновь сесть за парту придется только 13 января. Но это касается лишь учащихся по четвертям.
Тем, кто учится по триместрам, повезло меньше. Они должны будут пойти в школу уже 9-го числа. Их новогодние каникулы будут короче: с 30 декабря по 8 января включительно.
Следующих каникул придется ждать долго. Традиционно третья четверть самая длинная в году. Она закончится лишь к концу марта. А вот очередной триместр завершится уже 17 февраля.
Родители под Новый год тоже почувствуют себя школьниками, ведь придется идти на работу в субботу, 28 декабря. Зато потом получится отдохнуть 11 дней.