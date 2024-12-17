«Жар сильный. Люди охают»: на Васильевском острове ярко полыхала машина

Девушка обратила внимание на пожар, пока ехала в автобусе по улице Нахимова. По ее словам, вокруг огня в безысходности бегал мужчина. Вероятно, это был владелец автомобиля.

«Чувствую жар сильный. Удивилась. Слышу, люди охают. Поворачиваю голову, а там полыхает машина», — рассказала наша читательница.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, пожар случился у дома 15 на Нахимова. Ликвидировали возгорание десять пожарных и две единицы техники.