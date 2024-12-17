«Жар сильный. Люди охают»: на Васильевском острове ярко полыхала машина

На Васильевском острове вечером 17 декабря загорелась машина. Кадрами полыхающего автомобиля поделилась с «Фонтанкой» читательница Варвара.
Девушка обратила внимание на пожар, пока ехала в автобусе по улице Нахимова. По ее словам, вокруг огня в безысходности бегал мужчина. Вероятно, это был владелец автомобиля.
«Чувствую жар сильный. Удивилась. Слышу, люди охают. Поворачиваю голову, а там полыхает машина», — рассказала наша читательница.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, пожар случился у дома 15 на Нахимова. Ликвидировали возгорание десять пожарных и две единицы техники.
«Сведения о пострадавших не поступали», — пояснили в ведомстве.
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