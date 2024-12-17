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Общество Город «Зеленый единорог». В Ленинградском зоопарке показали необычного шипящего питомца

«Зеленый единорог». В Ленинградском зоопарке показали необычного шипящего питомца

1 258
1 комментарий

В Ленинградском зоопарке проживает необычная змея — носатый полоз Буланже. Кадрами элегантного пресмыкающегося, похожего на единорога, поделились в рамках змеемарафона в Telegram-канале зоопарка во вторник, 17 декабря.

Полоза Буланже сложно разглядеть среди растительности. Благодаря ярко-зеленому окрасу змея может эффективно маскироваться в живой природе от более крупных и опасных для нее животных, хотя и сама является хищником.

«Полозы Буланже питаются мелкими грызунами, птицами и другими небольшими позвоночными», — поделились в Ленинградском зоопарке.

Как отметили в питомнике, змея ведет ночной образ жизни. Обычно этот вид проживает в тропических лесах и на скальных участках в Юго-Восточной Азии.

Ранее Ленинградский зоопарк показывал лазающего полоза. Эту змею также называют крысиной, так как ее любимое лакомство — грызуны.

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Носатый полоз Ленинградский зоопарк
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Комментарии
1
111111111111118
1 час
Между жарким и бланманже цимлянское несут уже.
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