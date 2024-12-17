«Зеленый единорог». В Ленинградском зоопарке показали необычного шипящего питомца

В Ленинградском зоопарке проживает необычная змея — носатый полоз Буланже. Кадрами элегантного пресмыкающегося, похожего на единорога, поделились в рамках змеемарафона в Telegram-канале зоопарка во вторник, 17 декабря.

Полоза Буланже сложно разглядеть среди растительности. Благодаря ярко-зеленому окрасу змея может эффективно маскироваться в живой природе от более крупных и опасных для нее животных, хотя и сама является хищником.