«Зеленый единорог». В Ленинградском зоопарке показали необычного шипящего питомца

В Ленинградском зоопарке проживает необычная змея — носатый полоз Буланже. Кадрами элегантного пресмыкающегося, похожего на единорога, поделились в рамках змеемарафона в Telegram-канале зоопарка во вторник, 17 декабря.
Полоза Буланже сложно разглядеть среди растительности. Благодаря ярко-зеленому окрасу змея может эффективно маскироваться в живой природе от более крупных и опасных для нее животных, хотя и сама является хищником.
«Полозы Буланже питаются мелкими грызунами, птицами и другими небольшими позвоночными», — поделились в Ленинградском зоопарке.
Как отметили в питомнике, змея ведет ночной образ жизни. Обычно этот вид проживает в тропических лесах и на скальных участках в Юго-Восточной Азии.
Ранее Ленинградский зоопарк показывал лазающего полоза. Эту змею также называют крысиной, так как ее любимое лакомство — грызуны.
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