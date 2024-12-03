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Общество Ленинградский зоопарк показал изящную крысиную змею в серпентарии

Ленинградский зоопарк показал изящную крысиную змею в серпентарии

1 871
3 комментария

В Ленинградском зоопарке во вторник, 3 декабря, стартовал декабрьский змеиный марафон. Открыл его серый лазающий полоз. 

Кадрами изящного пресмыкающегося поделились в Telegram-канале главного петербургского питомника. Там же рассказали, что лазающего полоза еще называют крысиной змеей. Дело в том, что его любимое лакомство — грызуны.

Источник:

«Эти змеи помогают ограничить численность крыс и мышей, что снижает риск распространения заболеваний, повреждения посевов и других последствий избыточного числа маленьких вредителей», — делятся в Ленинградском зоопарке. 

Отмечается, что крысиная змея — хороший друг многих фермеров, так как избавляет их от неугодных вредителей. 

Ранее Ленинградский зоопарк показывал любителя смертельных объятий — удава. При этом он не обычный, а альбинос, то есть не обладает меланином, отвечающим за цвет. Эта генетическая мутация и приводит к особенному оттенку кожи и глаз змеи.

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Комментарии
3
iayaaz
56 минут
о! а я знаю, куда её запустить нужно!
Леонтий
23 минуты
Гадость какая
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