Ленинградский зоопарк показал изящную крысиную змею в серпентарии

Кадрами изящного пресмыкающегося поделились в Telegram-канале главного петербургского питомника. Там же рассказали, что лазающего полоза еще называют крысиной змеей. Дело в том, что его любимое лакомство — грызуны.

«Эти змеи помогают ограничить численность крыс и мышей, что снижает риск распространения заболеваний, повреждения посевов и других последствий избыточного числа маленьких вредителей», — делятся в Ленинградском зоопарке.

Отмечается, что крысиная змея — хороший друг многих фермеров, так как избавляет их от неугодных вредителей.

Ранее Ленинградский зоопарк показывал любителя смертельных объятий — удава. При этом он не обычный, а альбинос, то есть не обладает меланином, отвечающим за цвет. Эта генетическая мутация и приводит к особенному оттенку кожи и глаз змеи.