Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций из России

Южная Корея в одностороннем порядке ввела санкции против 11 физических лиц и 15 организаций из России за участие в якобы «незаконном военном сотрудничестве» с КНДР. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на южнокорейский МИД 17 декабря.

Под ограничения попали в том числе семь человек из РФ и девять связанных с ними компаний, пять банков и военные специалисты из КНДР. Санкции вступят в силу 19 декабря.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с совместным заявлением министров иностранных дел западных стран, которое было посвящено сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном.

Напомним, 5 декабря был опубликован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Он содержит 23 статьи и подписан президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Основные положения договора читайте на «Фонтанке».

В начале декабря руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в стране. Накануне стало известно, что покинуть свой пост намерен и глава правящей партии. Следствие планирует вызвать на допрос временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Прошлую повестку он проигнорировал.