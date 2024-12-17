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Власть Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций из России

Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций из России

1 969
24 комментария

Южная Корея в одностороннем порядке ввела санкции против 11 физических лиц и 15 организаций из России за участие в якобы «незаконном военном сотрудничестве» с КНДР. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на южнокорейский МИД 17 декабря.

Под ограничения попали в том числе семь человек из РФ и девять связанных с ними компаний, пять банков и военные специалисты из КНДР. Санкции вступят в силу 19 декабря.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с совместным заявлением министров иностранных дел западных стран, которое было посвящено сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном.

Напомним, 5 декабря был опубликован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Он содержит 23 статьи и подписан президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Основные положения договора читайте на «Фонтанке».

В начале декабря руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в стране. Накануне стало известно, что покинуть свой пост намерен и глава правящей партии. Следствие планирует вызвать на допрос временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Прошлую повестку он проигнорировал.

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Комментарии
24
Эд Хэммет
1 час
Когда тащили сюда северокорейских наёмников, да ещё распиарили это в СМИ, понимали, какие могут быть последствия. Южная Корея - далеко не последняя страна в мире по влиянию и её экономическое сотрудничество с РФ весьма объёмно. В прошлом году по товарообороту с РФ Южная Корея занимала 6-е место.
забыл все
58 минут
таков был план геостратега?))
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