Опубликован стратегический договор между Россией и Северной Кореей. О чем договорились страны?

В Москве накануне представители МИД России и Северной Кореи обменялись ратификационными грамотами о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. В четверг, 5 декабря, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

1 из 11 Источник: Официальный интернет-портал

правовой информации

О чем говорится в стратегическом документе между РФ и КНДР? Главное.



— При вооруженной агрессии в отношении одной из сторон будут проведены консультации для согласования возможных мер по оказанию помощи.



— При вооруженном нападении на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь.

— Страны обязуются не заключать соглашения с третьими странами, которые могут быть направлены против суверенитета и безопасности друга друга.

— Стороны обязуются не поддерживать односторонние принудительные меры против друг друга, если они введены третьей стороной.



— Совместно стороны обязуются противостоять множащимся вызовам в продовольственной и энергетической безопасности.



— Договор является бессрочным.



Договор содержит 23 статьи и подписан президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Совершено в г. Пхеньяне 19 июня 2024 года в двух экземплярах, каждый на русском и корейском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу», — подытоживается в документе.