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Власть Политика Опубликован стратегический договор между Россией и Северной Кореей. О чем договорились страны?

Опубликован стратегический договор между Россией и Северной Кореей. О чем договорились страны?

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48 комментариев

В Москве накануне представители МИД России и Северной Кореи обменялись ратификационными грамотами о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. В четверг, 5 декабря, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

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О чем говорится в стратегическом документе между РФ и КНДР? Главное.

— При вооруженной агрессии в отношении одной из сторон будут проведены консультации для согласования возможных мер по оказанию помощи.

— При вооруженном нападении на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь.

— Страны обязуются не заключать соглашения с третьими странами, которые могут быть направлены против суверенитета и безопасности друга друга.

— Стороны обязуются не поддерживать односторонние принудительные меры против друг друга, если они введены третьей стороной.

— Совместно стороны обязуются противостоять множащимся вызовам в продовольственной и энергетической безопасности.

— Договор является бессрочным.

Договор содержит 23 статьи и подписан президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Совершено в г. Пхеньяне 19 июня 2024 года в двух экземплярах, каждый на русском и корейском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу», — подытоживается в документе.

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Комментарии
48
Klaustrofobik
1 час
Мы им рис они нам корейцев?
Митя Антонов
1 час
Дожили. До очередного геостратегического прорыва.
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