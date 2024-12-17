Реставрация Конюшенного ведомства пришла в движение. Смольный и арендатор пошли на мировую

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Конюшенное ведомство, масштабы разрушения которого открылись петербуржцам после снятия лесов, получило новые перспективы реставрации. Власти Петербурга и арендатор ООО «Ведомство» заключили мировое соглашение, по которому здание должно быть восстановлено к 2031 году. Проект превращения в общественное пространство уже готовит «Студия 44».

О скором возобновлении работ по реставрации Конюшенного ведомства губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал во время прямой линии на прошлой неделе. «Два года длились разбирательства. Это было злоупотребление правом. И деньги были, и всё было. Мы перебороли злоумышленников», — сказал он. Но тяжбы в прошлом, и с инвестором есть договоренность, заверил губернатор. «Конюшенное ведомство станет новым культурным центром», — подчеркнул Александр Беглов.

Последние решения судов также дают основания думать, что один из самых известных долгостроев Северной столицы наконец сдвинется с мертвой точки.

16 декабря арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП) к арендатору Конюшенного ведомства ООО «Ведомство». В исковом заявлении чиновники просили в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу разработать и согласовать проектную документацию по реставрации памятника, а если это не будет сделано, штрафовать на 100 000 рублей в месяц до момента исполнения.

Как сообщили «Фонтанке» в КГИОП, основанием для прекращения дела стало заключенное с арендатором мировое соглашение. В соответствии с ним ООО «Ведомство» должно к 2026 году разработать и согласовать с КГИОП проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта, а к 2031 году провести сами работы по реставрации. Таким образом, изначально закрепленные в договоре сроки сдвигаются на полтора года.

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В КГИОП также сообщили, что еще 6 ноября выдали разрешение ООО «Архитектурное бюро „Студия 44“» на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ в Конюшенном ведомстве. В настоящее время идут обмеры здания в рамках разработки проекта реставрации — именно для этого с памятника ранее сняли леса с баннерами. Что касается будущего пространства, то пока в КГИОП конкретики не дают. «С профильными ведомствами прорабатываются направления приспособления объекта для современного использования в качестве общественного пространства», — сообщили в пресс-службе.

«Фонтанка» направила запросы в ООО «Ведомство» и «Студию 44», но не получила комментарий на момент публикации.

Ранее стало известно, что арендатор также уладил свои разногласия с комитетом имущественных отношений. На прошлой неделе арбитражный суд Петербурга частично удовлетворил иск ООО «Ведомство» к КИО. Текст решения не опубликован. Но, как следует из материалов дела, арендатор просил чиновников изменить условия договора аренды «в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора». По информации «Фонтанки», речь шла как раз о продлении сроков реализации проекта на то время, пока шли судебные разбирательства, из-за которых работы не могли начаться. Новые условия синхронизированы с мировым соглашением, которое компания заключила с КГИОП.

Почему реставрация Конюшенного ведомства затянулась?

О реставрации Конюшенного ведомства заговорили еще при Валентине Матвиенко. В 2010 году город на условиях стратегического инвестпартнерства (без торгов) передал здание компаниям братьев Михаила и Бориса Зингаревичей, которые намеревались перестроить его под элитный апарт-отель. Идея вызвала протест градозащитников, а в 2015 году совет по сохранению культурного наследия почти единогласно забраковал планы предпринимателей. В итоге бизнесмены вернули Конюшенное ведомство казне, после чего аварийный памятник передали Музею истории Санкт-Петербурга.

В следующие годы появилось еще несколько претендентов на здание. Пока городские власти рассматривали их проекты, затраты бюджета на консервацию и противоаварийные работы достигли 4 млрд рублей.

В 2022 году город наконец выставил Конюшенное ведомство на торги по программе реставрации аварийных памятников «Рубль за метр». К участию допустили двоих претендентов, и у обоих прослеживалась связь с предпринимателем Годом Нисановым. Победило ООО «Бахчасарай». Впрочем, сам девелопер связь с этим юрлицом отрицал. Сейчас компания называется ООО «Ведомство» и, по данным СПАРК, принадлежит с августа 2024 года Рамизу Агарунову. Никаких других компаний в собственности у предпринимателя нет.

Инвестор заключил с городом договор, по которому должен ежегодно платить за аренду 40 млн рублей. К лету 2024 года он должен был разработать и согласовать проект, а в течение семи лет — отреставрировать здание. Но приступить к работам не удалось из-за судебных исков, поданных другими претендентами на Конюшенное ведомство.

Не допущенные к торгам АО «Альфа», ООО «БИМС» и АО «Футуро» (все три связывались с именем Евгения Пригожина. — Прим. ред.), сначала пожаловались антимонопольщикам, а когда это не помогло, отправились добиваться отмены результатов конкурса и разрыва договора с «Бахчасараем» в суд. В ходе рассмотрения Фемида вставала то на сторону города, то истцов, но по итогу рассмотрения в кассационной инстанции Смольный выиграл все три дела.

Весной 2023 года появился еще один претендент на Конюшенное ведомство — Международный фонд Строгановых. Официальный представитель графского рода в России Виктор Желтов сумел добиться в Городском суде признания недействительным выданного на Конюшенное ведомство охранного обязательства, на основании чего рассчитывал добиться признания недействительным договора с «Бахчасараем» и объявления нового конкурса концепций. Но вышестоящие инстанции отменили это решение. Арбитраж также отказал представителю Строгановых в трех инстанциях.

Обеспечительные меры, наложенные судом в рамках спора с «БИМС», были сняты еще после победы города в этом деле. В начале 2024 года в Смольном сообщали, что ничто не мешает арендатору готовить проект восстановления памятника. Но, вероятно, участь, постигшая прежних инвесторов, заставила ООО «Ведомство» проявить осторожность и не приступать к проекту без полной уверенности, что договор останется в силе.

Справка: Конюшенное ведомство является объектом культурного наследия федерального значения. Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720–1723 гг. В 1817–1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.). Согласно акту комитета по охране памятников от февраля 2022 года, здание находится в неудовлетворительном состоянии.