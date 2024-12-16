Суд в Москве прекратил производство по иску КГИОП к арендатору Конюшенного ведомства

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску комитета по по охране памятников Петербурга (КГИОП) к арендатору Конюшенного ведомства ООО «Ведомство». Такое решение было принято по итогам заседания 16 декабря, говорится в карточке дела. Полный текст пока не опубликован.

Как следует из материалов дела, чиновники просили в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу разработать и согласовать проектную документацию по реставрации памятника. «Фонтанка» обратилась за комментарием к КГИОП и «Ведомству».

ООО «Ведомство» (прежнее название — «Бахчасарай») арендовало «Конюшенное ведомство» в 2022 году по программе «Рубль за метр». К лету 2024 года компания должна была разработать и согласовать проект реставрации, а в течение семи лет — отреставрировать с приспособлением к современному использованию.

Однако из-за судебных споров с другими претендентами на «Конюшенное ведомство» работы затянулись. В августе 2024 года КГИОП обратился в суд с иском к арендатору. Впрочем, в ноябре в интервью «Фонтанке» глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов рассказал, что договоры на проектирование уже заключены.

Само «Ведомство» обратилось в петербургский арбитраж и попросило КИО изменить условия договора аренды «в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора». На прошлой неделе суд частично удовлетворил иск.

Недавно с «Конюшенного ведомства» сняли леса — это было сделано как раз для обмеров для подготовки проекта реставрации.