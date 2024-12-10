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Город Бизнес Суд частично удовлетворил просьбу арендатора «Конюшенного ведомства» о продлении договора аренды

Суд частично удовлетворил просьбу арендатора «Конюшенного ведомства» о продлении договора аренды

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1 комментарий

Арбитражный суд Петербурга частично удовлетворил иск арендатора «Конюшенного ведомства» к комитету имущественных отношений. Решение принято 10 декабря, следует из картотеки арбитража. Полного текста решения пока нет.

Согласно материалам дела, ООО «Бахчасарай» (сейчас компания сменила название на ООО «Ведомство») обратилось в суд с требованием изменить условия договора аренды «в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора». Вероятно, речь идет о продлении сроков реализации проекта на то время, пока шли судебные разбирательства, из-за которых работы не могли начаться. «Фонтанка» направила запрос в комитет имущественных отношений.

ООО «Бахчасарай» арендовало «Конюшенное ведомство» в 2022 году по программе «Рубль за метр». К лету 2024 года компания должна была разработать и согласовать проект реставрации, а в течение семи лет — отреставрировать с приспособлением к современному использованию.

Однако из-за судебных споров с другими претендентами на «Конюшенное ведомство» работы затянулись. В августе 2024 года комитет по охране памятников (КГИОП) обратился в суд с иском к «Бахчасараю» и потребовал в течение 18 месяцев с момента вступления решения в силу разработать и согласовать проектную документацию по реставрации.

Впрочем, в ноябре в интервью «Фонтанке» глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов рассказал, что договоры на проектирование уже заключены. Недавно с «Конюшенного ведомства» сняли леса — это было сделано как раз для обмеров для подготовки проекта реставрации.

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Комментарии
1
firma
1 час
Сразу подумалось - неужели азербайджанцы? Учредитель и гендиректор Агарунов Рамиз Гадиилович с выручкой 0,00 рублей за всё время существования. Наверное, совпадение
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