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Образ жизни Это на Новый год «Поиграйте с темнотой!» Как пережить зиму: 3 стратегии от психолога с Севера

«Поиграйте с темнотой!» Как пережить зиму: 3 стратегии от психолога с Севера

Зимой большую часть суток темно. Из-за этого многие впадают в уныние. Рассказываем, как легко провести три месяца до весны

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1 комментарий

Психолог советует играть с темнотой

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У природы, как известно, нет плохой погоды, и зима не менее чудесна, чем другие времена года. Можно кататься на лыжах, коньках или сноуборде, гулять по протоптанным в сугробах тропинкам, вдыхать аромат сосен и согреваться горячим чаем. Наши коллеги с сайта «Доктор Питер» пообщались с психологом Кари Лейбовиц из Норвегии. Она жила в северном городке Тромсе, где зимой полярная ночь, и поделилась секретами, как приучить себя наслаждаться холодным и темным временем года.

Кари Лейбовиц — психолог из Стэнфорда, доктор философии, автор книги «Как пережить зиму…».

Три стратегии, как не хандрить, когда холодно и темно

1. Меняйте отношение

Холодные месяцы года нередко называют сезоном САР, когда у людей возникает аффективное расстройство, связанное с нарушениями в эмоциональной сфере. Чувство подавленности, грусть, депрессивные ощущения накрывают многих в период с конца октября по конец февраля. И немаловажно, что часто это происходит из-за неверного настроя на зиму.

Поэтому так важно изменить мышление, перестать с ужасом ждать холодов, а думать о будущем оптимистично. Ведь негативные мысли действительно увеличивают вероятность того, что зима и правда станет мрачным для вас временем.

Стоит сменить установки, начать планировать что-то приятное на это время (да хотя бы походы в кино, ведь летом не очень хочется сидеть в темном кинотеатре), думать о том, что будет вас радовать, наводить уют, закупить разные сорта чая, запастись свечами.

2. Сосредоточьтесь на позитивных видах деятельности

Для того чтобы сделать зиму особенным временем для себя, поиграйте с темнотой: выключите яркий холодный свет, зажгите мерцающие огни, светильники и свечи, чтобы создать уют. Устраивайте праздник по любому поводу, готовьте любимые блюда, зовите друзей на воскресные ужины.

Для зимы психолог советует низковозбуждающие позитивные виды деятельности, которые расслабляют нас и делают счастливее. В их числе:

  • рисование;

  • головоломки;

  • вязание;

  • чтение;

  • медленные прогулки.

Создание ритуалов вокруг подобных мероприятий делает этот сезон временем, которого с нетерпением ждут.

3. Больше гуляйте

Выбирайтесь на улицу, даже если там «снегодождь» и ветер. Вы же не сахарные, так что не растаете. Плохой погоды не бывает. Главное — подходящая экипировка и правильный подход к подбору одежды, например соблюдение правил многослойности. И тогда можно отправляться на прогулку в любую погоду.

Анализируйте ощущения, которые испытываете во время прогулки и — важно — после нее. Возможно, окажется, что гулять зимой вам нравится куда больше, чем вы считали раньше.

Другие проверенные способы разогнать хандру зимой:

  • если вы просыпаетесь, а за окном еще темно, сразу включайте яркий свет на максимум, весь, что есть в наличии. 30 минут — и вы почувствуете себя бодрыми. Если собираться при свете ночника, как в темной берлоге, выйти из сонного сумрака не получится до обеда. Кстати, есть специальные будильники, которые имитируют восход солнца, можно попробовать при желании обзавестись такими;

  • старайтесь спать 7–8 часов ночью и не сидеть долго перед сном в гаджетах. Отлично повышают настроение и физические упражнения. Если скучно махать ногами, включите зажигательную музыку и просто энергично танцуйте, как вам нравится;

  • общайтесь с людьми, которые вас поддерживают и понимают — чем чаще, тем лучше. Рассказывайте им, что вы чувствуете. Если таких нет, обратитесь к психологу.

По статистике, каждый четвертый россиянин сталкивается с недостатком «солнечного» витамина D.

Научно доказано, что из-за его дефицита появляются усталость, головокружение, апатия и другие неприятные симптомы. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, может возникнуть и патология опорно-двигательного аппарата.

Из-за недостатка витамина D могут развиться и другие заболевания: атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет первого типа, нарушение памяти и внимания, некоторые злокачественные образования (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).

Как заподозрить недостаток витамина D

По словам экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании, при серьезном дефиците витамина D у человека могут сильно пострадать кости: они как будто становятся мягкими, в разы возрастает риск остеопороза, переломов и других заболеваний, связанных с костной системой.

Заподозрить дефицит можно по следующим признакам:

  • в костях и суставах появились постоянные болевые ощущения;

  • мышцы тоже как будто ноют, особенно после физической нагрузки, даже минимальной;

  • в руках и ногах появилось странное покалывание;

  • немного изменилась походка: со стороны кажется, что вы теперь ходите вразвалку;

  • появилось ощущение жжения на языке и губах;

  • вы стали страдать от головокружений.

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Комментарии
1
инкогнитто
38 минут
Как пережить лето с психологом с юга будет?
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