Зима в городе. Посмотрите, как прекрасен вечерний Петербург в декабре

В Петербурге бесснежное и сухое начало декабря сменилось сугробами и метелью. В середине месяца в город пришел циклон, который принес от 20 до 24 мм снега за прошедшие выходные. Фотокорреспондент «Фонтанки» 16 декабря прогулялся по снежной Северной столице, чтобы увидеть, как горожане встретили непогоду.
Несмотря на заснеженные улицы, пешеходы нашего города радуются долгожданным осадкам. Молодые ребята и взрослые фотографируются на фоне снега, особенно в местах, где появились яркие новогодние украшения и елки.
Также в кадр попали снегоуборочная техника и коммунальщики. Напомним, что, по данным городской администрации, в Петербурге за выходные утилизировали почти 30 тысяч кубометров снега. А во дворах с последствиями сегодняшнего снегопада боролись почти семь тысяч дворников.
Наименее счастливыми от выпавшего снега, вероятно, оказались курьеры. Они продолжают ездить по скользким городским дорогам на двухколесных транспортных средствах, что может привести к авариям и другим неприятным последствиям.
В конце прошлой недели в Петербург пришел циклон «Яра», в понедельник он сменился циклоном «Зива». Во вторник «Зина» станет причиной снега и минус 2–4 градусов на улице, а в среду ожидаются мороз до минус 16 ночью и минус 10–12 градусов днём.
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