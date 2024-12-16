Зима в городе. Посмотрите, как прекрасен вечерний Петербург в декабре

В Петербурге бесснежное и сухое начало декабря сменилось сугробами и метелью. В середине месяца в город пришел циклон, который принес от 20 до 24 мм снега за прошедшие выходные. Фотокорреспондент «Фонтанки» 16 декабря прогулялся по снежной Северной столице, чтобы увидеть, как горожане встретили непогоду.

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Несмотря на заснеженные улицы, пешеходы нашего города радуются долгожданным осадкам. Молодые ребята и взрослые фотографируются на фоне снега, особенно в местах, где появились яркие новогодние украшения и елки.

Также в кадр попали снегоуборочная техника и коммунальщики. Напомним, что, по данным городской администрации, в Петербурге за выходные утилизировали почти 30 тысяч кубометров снега. А во дворах с последствиями сегодняшнего снегопада боролись почти семь тысяч дворников.

Наименее счастливыми от выпавшего снега, вероятно, оказались курьеры. Они продолжают ездить по скользким городским дорогам на двухколесных транспортных средствах, что может привести к авариям и другим неприятным последствиям.

В конце прошлой недели в Петербург пришел циклон «Яра», в понедельник он сменился циклоном «Зива». Во вторник «Зина» станет причиной снега и минус 2–4 градусов на улице, а в среду ожидаются мороз до минус 16 ночью и минус 10–12 градусов днём.