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Город В Петербурге за выходные утилизировали более 30 тысяч кубометров снега. 28 из них — за последние сутки

В Петербурге за выходные утилизировали более 30 тысяч кубометров снега. 28 из них — за последние сутки

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1 комментарий

31 500 кубометров снега приняли за выходные снегоплавильные и снегоприёмные пункты Санкт-Петербурга. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба городской администрации.

Согласно приведенным данным, 28 000 кубометров было утилизировано в течение последних суток.

В настоящее время, как сообщается, все пункты работают в штатном режиме и в полном объёме принимают снег, убранный с городских улиц и дворов.

При этом среди снегоплавильных и снегоприёмных пунктов города уже наметились свои «рекордсмены»: снегоплавильный пункт на Кушелевской дороге (более 3076 кубометров снега) и снегоплавильный пункт на Рижском проспекте (2327 кубометров снега); снегоприёмный пункт на Взлётной улице (6143 кубометров) и снегоприёмный пункт на набережной Обводного канала (2620 кубометров).

За два дня выходных количество осадков в Петербурге составило 20-24 мм, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Завтра, по его словам, снега будет больше.

Высота снежного покрова в Петербурге к утру 16 декабря составила 19-20 см. За субботу и воскресенье в Ломоносове и Кронштадте выпало 40% от месячной нормы осадков.

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Комментарии
2
мы ещё не начинали!
12 минут
300 миллионов кубакиллометров
Никита +
3 минуты
Деньга пошла
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