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Финляндия Преступление без наказания: в Финляндии вынесли приговор подростку, напавшему с ножом на иностранца

Преступление без наказания: в Финляндии вынесли приговор подростку, напавшему с ножом на иностранца

1 834
16 комментариев

Уездный суд Оулу в Финляндии вынес приговор по делу о нападении с ножом в торговом центре Valkea, произошедшем в июне текущего года, когда 15-летний подросток нанес ножевые ранения мужчине иностранного происхождения. О вердикте 16 декабря сообщает издание Yle.

Уездный суд признал подростка виновным в покушении на непреднамеренное убийство, но, по мнению суда, в момент совершения преступления обвиняемый не отдавал себе отчета в действиях, ввиду чего он и был освобожден от наказания.

При этом суд отметил доказательства, свидетельствующие о том, что обвиняемый намеревался совершить акт насилия против темнокожего человека или лица иной этнической принадлежности как минимум за несколько недель до этого.

Тем не менее судьи пришли к выводу, что на основании представленных доказательств нельзя сделать вывод, что подросток принял решение о попытке убийства за день до совершения преступления, и из них также не следует, что у мальчика был подробный план для осуществления преступного деяния.

Обвиняемый признался, что у нападения с ножом был расистский мотив и его целью было причинить жертве травму, но намерение убить подросток отрицал.

Прокурор требовал для обвиняемого несколько лет лишения свободы.

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ТЦ Нападение с ножом Финляндия Подросток Оулу
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Комментарии
16
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Страна, где защищают своих. А не как в России.
В д. Гадюкино - дожди.
55 минут
В Финляндии не может случиться Никиты Журавеля.
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