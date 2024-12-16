Преступление без наказания: в Финляндии вынесли приговор подростку, напавшему с ножом на иностранца

Уездный суд Оулу в Финляндии вынес приговор по делу о нападении с ножом в торговом центре Valkea, произошедшем в июне текущего года, когда 15-летний подросток нанес ножевые ранения мужчине иностранного происхождения. О вердикте 16 декабря сообщает издание Yle.

Уездный суд признал подростка виновным в покушении на непреднамеренное убийство, но, по мнению суда, в момент совершения преступления обвиняемый не отдавал себе отчета в действиях, ввиду чего он и был освобожден от наказания.

При этом суд отметил доказательства, свидетельствующие о том, что обвиняемый намеревался совершить акт насилия против темнокожего человека или лица иной этнической принадлежности как минимум за несколько недель до этого.

Тем не менее судьи пришли к выводу, что на основании представленных доказательств нельзя сделать вывод, что подросток принял решение о попытке убийства за день до совершения преступления, и из них также не следует, что у мальчика был подробный план для осуществления преступного деяния.