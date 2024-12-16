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Образ жизни Это на Новый год «Предновогодняя депрессия уже бьет наотмашь»: психолог рассказала, как дожить до начала 2025 года

«Предновогодняя депрессия уже бьет наотмашь»: психолог рассказала, как дожить до начала 2025 года

Анастасия Федорова очень рекомендует обновить аптечку и тянуть до последнего с подведением итогов года

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6 комментариев

Состояние на декабрь: надеяться, что новый год наступит

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До Нового года осталось две недели. Уже у многих стоит елка, лежат запасы мандаринов и даже куплены подарки. Но при этом на столах еще лежат распакованные пачки антидепрессантов, на работе требуют годовой отчет, а разочарование от жизни накрывает с головой. Со всеми декабрьскими проблемами легко рухнуть в депрессию и пытаться лишь выжить до праздников. Клинический психолог Анастасия Федорова уверена, что выжить до Нового года можно, но для этого нужно приложить некоторые усилия. Как — в материале наших коллег из V1.RU.

Как дождаться Нового года

Волнение и паника перед приближающимися новогодними праздниками — это, по мнению психолога, совершенно нормальная реакция организма. Общая суета способна вывести из душевного равновесия даже самых морально устойчивых. Поэтому психолог Анастасия Федорова рекомендует ловить праздничное настроение не спонтанно, а при помощи четкого планирования.

— Паника и отчаяние появляются, когда в делах творится хаос, — подмечает практикующий психолог. — Чтобы этого избежать, лучше заранее (в идеале еще в начале декабря) спланировать, что и когда нужно сделать, и придерживаться этого плана. Сразу в списке дел нужно запланировать время на отдых и восстановление сил. Оградите себя от новогодней суеты, если она вас раздражает: закажите подарки и продукты онлайн.

<p>Анастасия Федорова</p><p>Анастасия Федорова</p>

Меньше ссорьтесь. Замедлитесь, старайтесь быть спокойнее и переводить претензии в пожелания.

Чтобы снизить панику, по словам психолога, нужно отстать от себя. Перестать стремиться закончить все дела до конца текущего года. Например, генеральную уборку или покупку подарков для тех, с кем вы встретитесь уже после новогодней ночи.

— Проанализируйте всё, что вы хотите успеть, и благополучно отложите часть дел на следующий год, — советует Анастасия Федорова. — Откажитесь от жестких дедлайнов, просите помощи и делегируйте задачи. Иначе можно остаться не только без новогоднего настроения, но и без сил.

<p>Анастасия Федорова</p><p>Анастасия Федорова</p>

Чтобы новый год принес долгожданные перемены, не ждите их, а делайте что-то для того, чтобы они произошли.

Депрессия уже есть

Депрессия может быть и без праздника, а не только перед Новым годом

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Бывает, что людей расстраивает Новый год, и они негативно оценивают предновогоднюю суету. Это называется предновогодней депрессией. Новый год в данном случае — это то обстоятельство, которое вызывает негативную реакцию.

Источник:

— Предновогодняя депрессия, как правило, связана с несколькими триггерами, — говорит психолог. — В это время все говорят о том, как будут встречать Новый год и с кем, какие подарки будут дарить. Под Новый год все обычно подводят итоги и делятся новыми планами на будущее.

Психолог Анастасия Федорова приводит причины предновогодней депрессии:

  • одиночество;

  • нереализованные мечты и цели;

  • неудачный опыт празднования в прошлом;

  • идеальная картинка праздника из детства.

Симптомы предновогодней депрессии аналогичны тем, что люди испытывают при стандартной депрессии: апатия, вялость, головные боли. Отсутствие настроения и эмоций, общая заторможенность. Чувство безысходности, как если бы вы оказались в тупике. Нежелание ухаживать за собой, стремление вести однотипный образ жизни. Отсутствие планов и целей, а также общее негативное мышление и плохая самооценка.

Клинический психолог дает советы для тех людей, кто живет с подтвержденной врачом депрессией. Рекомендации подходят и для тех, кто выгорел.

  1. Придерживайтесь привычного режима сна и питания.

  2. Обновите рецепты для препаратов.

  3. Предупредите близких о своем состоянии.

  4. Не заставляйте себя подводить итоги года.

  5. Не стремитесь довести праздник до идеала.

  6. Составьте список подготовки.

  7. Осмотрите праздничную локацию заранее.

  8. Найдите замену алкоголю.

  9. И подумайте, может, и правда махнуть на всё рукой? Бросить надоевших работу, жену, любовницу и отправиться в кругосветное путешествие? Не откладывая на несбыточное «потом», а прямо ранним утром 1 января!

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Комментарии
6
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
кого бьёт-то? ранимых личностей?)
Сила в Правде!!
1 час
тяжело путина перпжить понятно но надо.
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