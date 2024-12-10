Где зима? За полтора месяца в Петербурге выпало снега в десять тысяч раз меньше, чем годом ранее

За ноябрь и декабрь 2024 года «снежные» пункты в Петербурге приняли 42 кубометра снега — это всего два грузовика, сообщили 10 декабря в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года работники служб утилизировали более 500 тысяч кубометров снега. Это в 11 тысяч раз больше, чем в этот сезон. Уже 19 декабря 2023 года Петербург преодолел миллионную отметку, подчеркнули в «Водоканале».
Пока снег «увидел» только снегоприемный пункт в Зеленогорске — первый грузовик приехал в прошлую среду, а снегоплавильные пункты все еще ждут своего часа. Как рассказали в «Водоканале», всего в городе 18 «снежных» пунктов, которые в сутки могут утилизировать 101,5 тыс. кубометров снега.
Прошлой зимой они приняли более 3 миллионов кубометров снега — второй результат за всю историю работы городских «снежных» пунктов. Абсолютный рекорд по принятому снегу поставили в сезоне 2021–2022 гг. — 4,4 млн кубометров.
Судя по прогнозам синоптиков, пока снегопадом в Петербурге не пахнет. В среду, 11 декабря, в город придет не снег, а сильный ветер — об ухудшении погодных условий предупредили в МЧС. Завтра в Петербурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью — +1…+3 °С, днём — +2…+4 °С. Небольшой снег и гололедица придут в Петербург в четверг и в пятницу.
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