Где зима? За полтора месяца в Петербурге выпало снега в десять тысяч раз меньше, чем годом ранее

За ноябрь и декабрь 2024 года «снежные» пункты в Петербурге приняли 42 кубометра снега — это всего два грузовика, сообщили 10 декабря в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года работники служб утилизировали более 500 тысяч кубометров снега. Это в 11 тысяч раз больше, чем в этот сезон. Уже 19 декабря 2023 года Петербург преодолел миллионную отметку, подчеркнули в «Водоканале».