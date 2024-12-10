Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 769мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Паутина Казанского собора
Чего хотят петербуржцы
Россияне в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Авто Город Бизнес Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Концерн «Алмаз — Антей» запустит в 2025 году серийное производство гражданского тягача БАЗ на площадке в Шушарах

Концерн «Алмаз — Антей» запустит в 2025 году серийное производство гражданского тягача БАЗ на площадке в Шушарах

1 223
9 комментариев
Источник:

АО «Концерн ВКО „Алмаз — Антей“» планирует в 2025 году запустить серийное производство гражданской версии грузовика БАЗ — седельного тягача и самосвала. Выпускать машины планируется на площадке АО «Романов» в Шушарах.

О планах по переходу к серийному выпуску рассказал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников на выставке COMTRANS International 2024, которая проходит в Москве.

1 из 4
Источник:

«Обуховский завод и БАЗ на основе разработок военной техники в течение двух лет работали над тем, чтобы создать гражданскую версию, которая заменит продукцию западных компаний», — рассказал он.

Грузовики планируется выпускать на площадке АО «Романов» в Шушарах, где раньше находилось крупноузловое сборочное производство автомобилей MAN и Scania. Мощность составляет до 2000 автомобилей в год.

Напомним, что журналисты «Фонтанки» успели прокатиться еще на прототипе грузовика Обуховского завода в мае 2023 года и внесли свой вклад в испытания первого отечественного тягача.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
280896530
1 час
Хм. Вот думаю, сколько в реальности выпустят. Один, два или... все же полтора.
Отец Родной
15 минут
Фердинанд у шахназарова возьмут потом, чтоб по проекту отчитаться
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Новости компаний
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Новости компаний
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
ТОП 5
Новости компаний
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00