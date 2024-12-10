Концерн «Алмаз — Антей» запустит в 2025 году серийное производство гражданского тягача БАЗ на площадке в Шушарах

АО «Концерн ВКО „Алмаз — Антей“» планирует в 2025 году запустить серийное производство гражданской версии грузовика БАЗ — седельного тягача и самосвала. Выпускать машины планируется на площадке АО «Романов» в Шушарах.
О планах по переходу к серийному выпуску рассказал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников на выставке COMTRANS International 2024, которая проходит в Москве.
«Обуховский завод и БАЗ на основе разработок военной техники в течение двух лет работали над тем, чтобы создать гражданскую версию, которая заменит продукцию западных компаний», — рассказал он.
Грузовики планируется выпускать на площадке АО «Романов» в Шушарах, где раньше находилось крупноузловое сборочное производство автомобилей MAN и Scania. Мощность составляет до 2000 автомобилей в год.
Напомним, что журналисты «Фонтанки» успели прокатиться еще на прототипе грузовика Обуховского завода в мае 2023 года и внесли свой вклад в испытания первого отечественного тягача.