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Общество НАК: спецслужбы России не дали состояться 190 терактам с начала 2024 года

НАК: спецслужбы России не дали состояться 190 терактам с начала 2024 года

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12 комментариев

С начала 2024 года в России нейтрализовали 190 терактов. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

Слова Бортникова передает ТАСС во вторник, 10 декабря. Шесть терактов готовились участниками запрещенных в России движений в учебных заведениях и местах массового скопления людей, отметил глава ФСБ.

Кроме того, за указанный период было заблокировано более 230 млн рублей на счетах более 6 тыс. причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских формирований, в Сети выявлено и удалено свыше 120 тыс. материалов террористического содержания.

Год назад Бортников отчитывался о предотвращении 146 терактов.

Ранее «Фонтанка» писала о предотвращении терактов на электроподстанции в Нижнем Тагиле, в здании УМВД Смоленской области, на вокзале в Ессентуках, на железной дороге в Тюмени.

Самым крупным терактом не только за минувший год, но и за последние десятилетия, стал расстрел зрителей концерта в «Крокус Сити Холле». Погибли от ран и пожара 145 человек.

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Комментарии
12
Вангуювсем
1 час
может да, а может и нет.
Гость
2 часа
- Товарищ полковник, пишу: Вы лично уничтожили в бою 190 боевиков. Замполит, куря сигарету и устремив глаза в потолок: - Пиши - 390, нечего их жалеть
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