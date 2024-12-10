НАК: спецслужбы России не дали состояться 190 терактам с начала 2024 года

С начала 2024 года в России нейтрализовали 190 терактов. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

Слова Бортникова передает ТАСС во вторник, 10 декабря. Шесть терактов готовились участниками запрещенных в России движений в учебных заведениях и местах массового скопления людей, отметил глава ФСБ.

Кроме того, за указанный период было заблокировано более 230 млн рублей на счетах более 6 тыс. причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских формирований, в Сети выявлено и удалено свыше 120 тыс. материалов террористического содержания.

Год назад Бортников отчитывался о предотвращении 146 терактов.

Ранее «Фонтанка» писала о предотвращении терактов на электроподстанции в Нижнем Тагиле, в здании УМВД Смоленской области, на вокзале в Ессентуках, на железной дороге в Тюмени.

Самым крупным терактом не только за минувший год, но и за последние десятилетия, стал расстрел зрителей концерта в «Крокус Сити Холле». Погибли от ран и пожара 145 человек.