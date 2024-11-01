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Общество Появились новые фигуранты в деле о теракте в «Крокусе». Двое арестованы, двое — в розыске

Появились новые фигуранты в деле о теракте в «Крокусе». Двое арестованы, двое — в розыске

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3 комментария

В деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» появилось четверо новых фигурантов. Их подозревают в снабжении террористов оружием, сообщает «Коммерсантъ» в пятницу, 1 ноября.

Двое фигурантов — Сурхахи Хусейн Медов и Джабраил Аушев — арестованы. Еще двое — Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев — объявлены в розыск. Все четверо являются жителями Ингушетии.

По данным издания, террористы из «Крокуса» обратились к поставщикам оружия за несколько недель до трагедии. За автоматы и патроны четверым жителям Ингушетии перевели 1 миллион рублей.

Так, Хусейн Медов достал из своих запасов четыре охолощенных автомата Калашникова и привел их в боевой вид. Батыр Кулаев занимался магазинами для автомата и патронами. Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев доставили снаряжения до тайника, откуда их позже забрали еще одни посредники, чтобы довезти до Москвы.

Фигуранты отрицают свою причастность к случившемуся в Подмосковье теракту, однако признают, что занимались незаконным оборотом оружия и боеприпасов. По версии следствия, подозреваемые знали о планах террористов, так как передали снаряжение уже в заряженном виде.

Аушев и Алиев ранее привлекались по статьям, связанным с оружием. Один — за его незаконный оборот, а второй — за нарушение правил хранения.

Напомним, что 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт, унесший свыше 140 жизней. Пострадали при вооруженном нападении более 550 человек. Арестованы четверо предполагаемых исполнителей и еще 19 возможных пособников, последние пять из которых оказались под стражей в конце августа.

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Крокус Сити Холл Теракт в Крокусе Подозреваемые Фигуранты Оружие
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Комментарии
3
asgart
4 минуты
а что, агаларовых совсем от наказания отмазали?
Сила в Правде!!
43 минуты
ингуши из украины что ле.
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