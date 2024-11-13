ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, который планировал устроить теракт в Нижнем Тагиле на электроподстанции, питающей одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. За это ему пообещали заплатить, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 13 ноября.
Подозреваемым оказался функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации, гражданин РФ 1997 года рождения. На преступление он шел за деньги.
При себе у задержанного нашли самодельные зажигательные устройства, а в телефоне обнаружили переписку со спецслужбами Украины. По статье о покушении на теракт возбуждено уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания, его арестовали.
В октябре ФСБ предотвратила теракт в здании УМВД Смоленской области, двое полицейских контужены. Взрывные устройства находились в папке с документами.
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