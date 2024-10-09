ФСБ предотвратила теракт в здании УМВД Смоленской области, двое полицейских контужены

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в здании УМВД по Смоленской области. Об этом РИА Новости сообщили 9 октября.

По информации ведомства, взрывное устройство под видом папки с документами в здание пытался пронести 30-летний житель Тверской области. При задержании он пострадал, были контужены двое сотрудников полиции. Их доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Детали произошедшего уточняются, на месте работают взрывотехники.