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Происшествия ФСБ предотвратила теракт в здании УМВД Смоленской области, двое полицейских контужены

ФСБ предотвратила теракт в здании УМВД Смоленской области, двое полицейских контужены

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5 комментариев

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в здании УМВД по Смоленской области. Об этом РИА Новости сообщили 9 октября.

По информации ведомства, взрывное устройство под видом папки с документами в здание пытался пронести 30-летний житель Тверской области. При задержании он пострадал, были контужены двое сотрудников полиции. Их доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Детали произошедшего уточняются, на месте работают взрывотехники.

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Комментарии
5
AndrewBarsik
37 минут
Последнее время заголовки новостей становятся непостижимы для понимания трезвому человеку, не употребляющему веществ, изменяющих сознание.
Гость, приглашенный..
47 минут
Как то странно, предотвратили, а контузию получили.
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