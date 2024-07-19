ФСБ: в Ессентуках предотвращен теракт на вокзале

В Ессентуках силовики предотвратили теракт на автовокзале. Мужчину, планирующего взрыв, задержали. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшийся членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — сообщили в ЦОС.

Также в федеральной службе отметили, что гражданин, планировавший взорвать автовокзал, — выходец из Центральной Азии.

По данным ФСБ, мужчина планировал теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Задержанный заранее изучил время, когда на вокзале собирается большое количество людей, также подобрал удобное место, чтобы оставить там СВУ, «приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления». Все это мужчина хранил в тайнике в съемном режиме.