«Чуть до кулаков не дошло». В Петербурге водитель с пассажиркой требовали дорогу у скорой

Источник: читатель «Фонтанки»

Водитель автомобиля не поделил дворовый проезд со скорой в Приморском районе Петербурга. Просьбы уступить дорогу быстро переросли в ругань.

Инцидент произошел во дворе дома 12 по Вербной улице, рассказал 9 декабря читатель «Фонтанки» Георгий. Скорая помощь приехала по вызову и стояла с включенными проблесковыми маячками. Через какое-то время к ней подъехали две машины. Объезд с другой стороны клумбы был заблокирован припаркованными автомобилями, однако, по словам очевидца, двор этот сквозной, и с обратной стороны тоже есть проезд.

Водитель и пассажирка первой машины подошли к водителю скорой с просьбой пропустить. Сначала на записи еще слышно «пожалуйста», затем разговор на повышенных тонах уже перемежался матами. «Он вправе стоять на мигалках. А они реально тут устроили истерику», — прокомментировал очевидец, добавив, что дело «чуть до кулаков не дошло».

Закончился конфликт мирно: водитель скорой подвинулся вперед, и его оппонент, частично заехав на газон, сумел протиснуться мимо микроавтобуса. Пассажирка, однако, успела на прощание и оскорбить обидчика, и велеть ему «закрыть рот».

Отметим, что у водителей скорой помощи есть регламент. По правилам они не могут отъезжать от подъезда, даже чтобы кто-то быстро проехал: вдруг медики понесут пациента в тяжелом состоянии или им срочно понадобится дополнительная аппаратура. И если скорая стоит во дворе с включенными «мигалками», значит ситуация экстренная и на счету может быть каждая минута.