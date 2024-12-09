В Петербурге сдвинули сроки строительства Большого Смоленского моста

Смольный заявил о сокращении сроков строительства Большого Смоленского моста. «Фонтанка» рассказывала, что это связано с увеличенными авансами.
Как сообщил вице-губернатор Николай Линченко 9 декабря, чиновники и строители «скорректировали сроки окончания строительства мостового комплекса с 2029 на 2028 год, будем стремиться запустить рабочее движение ещё раньше». При этом еще на прошлой неделе глава КРТИ Евгений Варов заявил, что запуск всего комплекса — вместе с развязками на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте — запланирован на 2027-й.
Именно ускорением строительства ранее объясняли необходимость выдачи увеличенных авансов на ряд объектов — в том числе на Большой Смоленский мост. Кроме того, в адресной инвестиционной программе перераспределили средства, чтобы максимально обеспечить именно строительство этой переправы.
Строительством Большого Смоленского моста по контракту на 40 млрд занимается АО «Дороги и мосты», входящее в холдинг «Нацпроекстрой». Оно же готовит территорию под Дальневосточную развязку на правом берегу Невы и получило контракт на строительство этой развязки за 6 млрд.