Все на мост. В Смольном подготовили проект по строительству метро, дорог и школ на три года

В городском правительстве подготовили постановление о пообъектном распределении средств адресной инвестиционной программы на 2025–2027 годы. В нем учли поправки к проекту бюджета.
Проект документа опубликован 22 ноября. По сути, он повторяет последнюю версию АИП, которая опубликована на сайте комитета финансов в разделе о подготовке бюджета. Объем строительных расходов на ближайшие три года составит 232 млрд, 263 млрд и 330 млрд рублей.
В наиболее актуальной пояснительной записке к поправке губернатора говорится, что при подготовке были перераспределены средства для строительства Большого Смоленского моста. В предыдущей версии в 2025 году на него закладывали 3,9 млрд рублей, теперь — 14,1 млрд. Кроме того, наращивают бюджетные инвестиции в уставный капитал ГУП «ТЭК» для исполнения обязательств по договору купли-продажи компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», которую ТЭК приобрел в 2024 году.
На строительство метро в ближайшие три года закладывают 31,8 млрд, 55 млрд и 88 млрд рублей. В проекте немного перераспределили средства. На участке «Казаковская» — «Путиловская» 2 млрд перекидывают с 2025 на 2026 год, теперь расходы составят соответственно 11,8 млрд и 19,8 млрд рублей. Миллиард в таком же направлении проследовал по зеленой линии метро до Каменки (теперь на ближайшие три года расходы составят 8,3 млрд, 19,3 млрд и 28 млрд рублей).
На участок коричневой линии до «Каретной» заложили 1,8 млрд, 5,5 млрд и 20,7 млрд — это несколько меньше, чем предполагали изначально.
Заксобрание 20 ноября поддержало 14 поправок к проекту бюджета Петербурга на 2025 год. Доходы и расходы города вырастут на 5,2 и 6,1 млрд рублей соответственно. Добавят денег на поддержку участников СВО и создание единой информационно-аналитической системы учреждений здравоохранения.
После утверждения поправок к бюджету доходы города вырастут до 1,33 трлн рублей, расходы — до 1,49 трлн рублей, дефицит — 163,1 млрд рублей. Кроме того, поправками губернатора на создание ЕАИС учреждений здравоохранения выделят 3,7 млрд рублей, еще 4 млрд добавили на поддержку участников СВО и членов их семей и 4 млрд — на страховые взносы на ОМС для неработающих горожан. «Фонтанка» подробно рассказывала, какие корректировки градоначальник предложил внести в проект бюджета.