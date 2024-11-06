Больше зеленого, меньше коричневого. Смольный пересчитал деньги на метро в 2025 году

Губернаторская поправка к проекту петербургского бюджета 2025–2027 годов 6 ноября опубликована в комплекте с пообъектным распределением строительных средств города. В части подземки кое-что существенно поменялось.

«Фонтанка» рассказывала, как выглядел базовый вариант адресной инвестиционной программы. Насколько можно судить, по сравнению с ним общие расходы на метро остаются в 2025 году прежними — 35 млрд рублей. Как и предполагалось, большая часть — это окончание работ по четырем строящимся станциям. На участок оранжевой линии «Спасская» — «Театральная» — «Горный институт» к концу этого года собираются потратить 39,1 млрд рублей, а в следующем — оставшиеся 6,9 млрд. Видимо, темпы освоения или авансирования увеличились, так как, по данным «Фонтанки», к первому чтению проекта бюджета предложили другое разделение — 37,6 и 8,3 млрд рублей соответственно. В любом случае, сумма на 2025 год очень внушительная, если учесть, что открыть участок все еще собираются до конца года текущего.

Незначительно меняется расчет по участку коричневой линии «Казаковская» — «Путиловская». Теперь это 13,8 млрд рублей и 17,8 млрд в 2025 и 2026 годах — при том, что, напомни, ввести их губернатор обещал в 2025-м.

Увеличиваются расходы на депо «Красносельское», которое для «Метростроя Северной столицы» строит новый подрядчик — компания БТС-Мост Руслана Байсарова. В первом чтении предполагалось, что в 2025 году на него направят 120 млн, теперь речь идет о миллиарде.

Значительнее всего увеличили запланированные расходы на уже стартовавшее продолжение зеленой линии от «Беговой» до «Каменки» (на месте этой станции недавно начались земляные работы). Как и раньше, к Новому году освоить хотят 4,6 млрд, а вот в 2025, согласно новой версии — 9,3 млрд (было 6 млрд). На 2026 год расчеты тоже выросли — с 13,3 млрд до 18,3 млрд, как и на 2027-й (с 20 млрд до 28 млрд).

Сокращаются вдвое плановые расходы на коричневую линию от «Путиловской» до «Каретной». Предполагается, что со следующего года там будут работать уже 4 проходческих щита, которые начнут с двух стороны прокладывать два однопутных тоннеля. Тем удивительнее, что к первому чтению заготовили вариант на ближайшие три года с расходами соответственно 4,2 млрд, 15,3 млрд и 28,7 млрд рублей соответственно. К губернаторской поправке приложили другой план: 2 млрд, 8,5 млрд и 20,7 млрд.

Чисто символическими остаются расходы на несколько объектов: продолжение фиолетовой линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта», на оранжевую линию до «Кудрово» с депо «Правобережное», на первый выход со станции «Театральная», на продолжение коричневой линии от «Казаковской» до «Сосновой поляны» и на продолжение красной линии от «Проспекта Ветеранов» до «Пулково».



Как и раньше, чуть менее 2 млрд рублей выделено на то, чтобы наконец устранить недоделки на уже работающих участках фиолетовой и зеленой линий.

Остались в АИП и первые расходы на очередной участок коричневой линии — от «Каретной» до «Суворовской-1». «Фонтанка» рассказывала, что его стоимость составляет 101 млрд рублей, в ближайшие три года предполагается освоить 207 млн, 3,3 млрд и 18 млрд рублей.

При этом «Фонтанка» рассказывала, что программа по строительству метро в Петербурге выполнима только при выделении полутриллионного софинансирования из федерального центра. Недавно об этом рассказал и Смольный. По данным издания, главными реципиентами этого финансирования должны стать именно южные направления — к «Пулково» и далее к «Технологической долине», а также участок Лахтинско-Правобережной линии до «Кудрово».

Ранее Смольный представил свои планы по развитию рельсового транспорта, включая метро. Наглядную схему можно увидеть здесь.