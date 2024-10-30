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Город Петербургу нужно полтриллиона рублей из Москвы на метро. Сам город не справится

Петербургу нужно полтриллиона рублей из Москвы на метро. Сам город не справится

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31 комментарий

В Смольном подтвердили информацию, которую «Фонтанка» публиковала летом: Петербургу нужно полтриллиона рублей из федерального центра на строительство метро.

Вопрос 30 октября поднял депутат Законодательного собрания Борис Вишневский (признан иноагентом) во время представления городского бюджета 2025–2027 годов. Отвечая ему, вице-губернатор Николай Линченко заявил: «Это правда, что просто городских денег на реализацию запланированной программы по развитию (особенно включая направление, о чем Александр Дмитриевич [Беглов] сказал, подключение аэропорта Пулково и КВЦ „Экспофорум“) — только средств бюджета Санкт-Петербурга не хватит. Поэтому при поддержке президента Российской Федерации правительством ведется работа, на сегодня соответствующие обращения уже направлены. Совместно с министерством и администрацией президента мы прорабатываем выделение дополнительного финансирования по линии инфраструктурных облигаций или межбюджетного кредита — 500 млрд рублей целевых денег из федерального центра именно на развитие программы метрополитена».

В бюджете самого города, по его словам, до 2030 года на строительство подземки заложено более 330 млрд рублей.

Ранее «Фонтанка» задавала аналогичный вопрос председателю комитета финансов Светлане Енилиной, так как неясно, чем обеспечены сроки адресной инвестиционной программы по строительству метро, если федеральное софинансирование не согласовано. О том, что город запрашивает 500 млрд рублей из центра, издание сообщало еще 31 августа. Почти все эти средства нужны для строительства линий в Пулково (и далее — до «Технологической долины») и в Кудрово. В частности, только участок до «Экспофорума» оценивается в 380 млрд. Подробнее — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
31
281834666
1 час
а где деньги ранее отпущенные на строительство метро?! в семьях почетных, живущих на среднюю по стране пенсию, пенсионеров Александровых и Гарюгиных? что-то про них все подзабыли..
Андрей_спб
2 часа
... и при этом мы тратим на Мариуполь...
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