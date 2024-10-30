Петербургу нужно полтриллиона рублей из Москвы на метро. Сам город не справится

В Смольном подтвердили информацию, которую «Фонтанка» публиковала летом: Петербургу нужно полтриллиона рублей из федерального центра на строительство метро.

Вопрос 30 октября поднял депутат Законодательного собрания Борис Вишневский (признан иноагентом) во время представления городского бюджета 2025–2027 годов. Отвечая ему, вице-губернатор Николай Линченко заявил: «Это правда, что просто городских денег на реализацию запланированной программы по развитию (особенно включая направление, о чем Александр Дмитриевич [Беглов] сказал, подключение аэропорта Пулково и КВЦ „Экспофорум“) — только средств бюджета Санкт-Петербурга не хватит. Поэтому при поддержке президента Российской Федерации правительством ведется работа, на сегодня соответствующие обращения уже направлены. Совместно с министерством и администрацией президента мы прорабатываем выделение дополнительного финансирования по линии инфраструктурных облигаций или межбюджетного кредита — 500 млрд рублей целевых денег из федерального центра именно на развитие программы метрополитена».

В бюджете самого города, по его словам, до 2030 года на строительство подземки заложено более 330 млрд рублей.