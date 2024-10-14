«Всё зависит от доходов». В Петербурге внесли проект бюджета и рассказали о метро

В петербургское Законодательное собрание внесли проект бюджета 2025–2027 годов. Расходы перевалят за 4,5 трлн.

Традиционная церемония прошла в Мариинском дворце 14 октября. В последние годы проект бюджета вносят не в бумажном виде, а на флешке.

Напомним, в проекте бюджета Петербурга на 2025 год указаны доходы в 1,323 трлн, а расходы — в 1,467 трлн рублей. В 2026 году доходы города могут достигнуть 1,4 трлн рублей, расходы — 1,539 трлн рублей, в 2027 году — 1,506 и 1,656 трлн рублей соответственно.

В следующем году самыми капиталоемкими направлениями станут развитие транспортной системы, образования, здравоохранения и социальная поддержка.

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Подробнее о том, как выглядит проект петербургского бюджета и что будут строить в городе по адресной инвестиционной программе, читайте на «Фонтанке».

Один из самых болезненных вопросов адресной инвестиционной программы — строительство метро. В АИП по ряду объектов указаны очень амбициозные сроки, пусть и выходящие за пределы трехлетнего бюджета, не подтвержденные финансированием. При этом недавно «Фонтанка» выяснила, что Смольному для их строительства (например, для линии до «Кудрово») требуется федеральное софинансирование в объеме около полутриллиона. Эти цифры содержались в рабочих материалах к совещанию с участием вице-премьера Виталия Савельева. Никаких признаков того, что это софинансирование одобрено, нет.

Глава комитета финансов Светлана Енилина после церемонии внесения проекта бюджета рассказала «Фонтанке», что расходы, предусмотренные в госпрограммах, соответствуют бюджету. «В последующем при формировании бюджета могут произойти изменения в ту или иную сторону по срокам, — подтвердила она. — Всё зависит от ситуации, объемов и доходов бюджета».